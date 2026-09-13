Невјероватан суноврат њемачког канцелара Фридриха Мерца

Аутор:АТВ редакција
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Велика већина људи у Њемачкој не сматра канцелара Фридриха Мерца правом особом за тај посао, према резултатима најновије анкете.
Укупно 78 дсто учесника у интернетској анкети института за јавно мњење ИНСА за таблоид Билд одговорило је "не" на питање: "Да ли је Фридрих Мерц (и даље) права особа за канцелара?".
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Само 14 одсто испитаника рекло је "да", док осам одсто није одговорило. Наводи се да резултати анкете упућују на пад подршке Мерцу од средине прошле године. Тада је више од 30 одсто испитаника још увијек било задовољно његовим радом.
Мерц, који предводи конзервативну Хршћанску-демократску унију (ЦДУ), која је у коалицији са својом баварском сестринском Хршћанско-социјалном унијом (ЦСУ) и Социјалдемократском странком (СПД), непопуларан је чак и међу конзервативцима.
Од бирача ЦДУ који су одговарали на анкету, 58 одсто рекло је да Мерц није права особа за посао, док је 36 одсто рекло да јесте.
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Што се тиче односа према крајње десној Алтернативи за Њемачку (АфД), испитаници су показали слабо разумијевање за такозвани "заштитни зид", принцип према којем многе странке одбацују било какву сарадњу с АфД.
Готово свака друга особа (46 одсто) не сматра "заштитни зид" прикладном политиком, док свака трећа особа и даље подржава ту методу, преноси "Телеграф".
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