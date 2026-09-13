Logo

Невјероватан суноврат њемачког канцелара Фридриха Мерца

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.09.2026 16:52

Коментари:

0
Невјероватан суноврат њемачког канцелара Фридриха Мерца
Фото: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Велика већина људи у Њемачкој не сматра канцелара Фридриха Мерца правом особом за тај посао, према резултатима најновије анкете.

Укупно 78 дсто учесника у интернетској анкети института за јавно мњење ИНСА за таблоид Билд одговорило је "не" на питање: "Да ли је Фридрих Мерц (и даље) права особа за канцелара?".

Снежана Ђуришић

Сцена

Инцидент на наступу Снежане Ђуришић

Само 14 одсто испитаника рекло је "да", док осам одсто није одговорило. Наводи се да резултати анкете упућују на пад подршке Мерцу од средине прошле године. Тада је више од 30 одсто испитаника још увијек било задовољно његовим радом.

Мерц, који предводи конзервативну Хршћанску-демократску унију (ЦДУ), која је у коалицији са својом баварском сестринском Хршћанско-социјалном унијом (ЦСУ) и Социјалдемократском странком (СПД), непопуларан је чак и међу конзервативцима.

Од бирача ЦДУ који су одговарали на анкету, 58 одсто рекло је да Мерц није права особа за посао, док је 36 одсто рекло да јесте.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп поручио Зеленском да престане са нападима

Што се тиче односа према крајње десној Алтернативи за Њемачку (АфД), испитаници су показали слабо разумијевање за такозвани "заштитни зид", принцип према којем многе странке одбацују било какву сарадњу с АфД.

Готово свака друга особа (46 одсто) не сматра "заштитни зид" прикладном политиком, док свака трећа особа и даље подржава ту методу, преноси "Телеграф".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фридрих Мерц

Њемачка

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп поручио Зеленском да престане са нападима

17 мин

0
Четири козе стоје поред зида

Свијет

Португал тражи новац за козе, али не обичне: Ево због чега су јако важне

47 мин

0
Велика Британија, застава

Свијет

На помолу распад Велике Британије? Три лидера пред важним састанком

3 ч

6
Путин о БРИКСУ: Подржава једнаке могућности за економски раст

Свијет

Путин о БРИКСУ: Подржава једнаке могућности за економски раст

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

55

Тешка несрећа на југу Српске: Повријеђена тројица младића

16

52

Невјероватан суноврат њемачког канцелара Фридриха Мерца

16

49

Инцидент на наступу Снежане Ђуришић

16

44

Трамп поручио Зеленском да престане са нападима

16

41

Будимир: Војска Србије сада има што нико нема у региону

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима