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Путин о БРИКСУ: Подржава једнаке могућности за економски раст

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13.09.2026 10:06

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Путин о БРИКСУ: Подржава једнаке могућности за економски раст
Фото: Танјуг/АП

БРИКС се залаже за то да све земље имају једнаке и неограничене могућности за економски и друштвени раст, уз очување својих јединствених националних култура и традиција, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Путин је рекао током другог дана самита у Њу Делхију да БРИКС подржава да се земље придржавају сопствених суверених модела развоја.

Он је додао да су чланице БРИКС-а активно укључене у обликовање праведнијег, мултиполарног свјетског поретка.

"Данас је БРИКС снажна покретачка снага јачања међународних односа и истинског мултилатерализма и активно је укључен у процес обликовања новог, праведнијег, мултиполарног свјетског поретка", рекао је руски предсједник.

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Путин је оцијенио да свијет све више прати активности БРИКС-а и да су вриједности и идеали удружења привлачни многима, преноси Срна.

Руски лидер је у петак стигао у Њу Делхи у тродневну радну посјету да би присуствовао самиту БРИКС-а, који се завршава данас, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

БРИКС

економија

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