Путин о БРИКСУ: Подржава једнаке могућности за економски раст

Аутор:АТВ редакција
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БРИКС се залаже за то да све земље имају једнаке и неограничене могућности за економски и друштвени раст, уз очување својих јединствених националних култура и традиција, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
Путин је рекао током другог дана самита у Њу Делхију да БРИКС подржава да се земље придржавају сопствених суверених модела развоја.
Он је додао да су чланице БРИКС-а активно укључене у обликовање праведнијег, мултиполарног свјетског поретка.
"Данас је БРИКС снажна покретачка снага јачања међународних односа и истинског мултилатерализма и активно је укључен у процес обликовања новог, праведнијег, мултиполарног свјетског поретка", рекао је руски предсједник.
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Путин је оцијенио да свијет све више прати активности БРИКС-а и да су вриједности и идеали удружења привлачни многима, преноси Срна.
Руски лидер је у петак стигао у Њу Делхи у тродневну радну посјету да би присуствовао самиту БРИКС-а, који се завршава данас, преноси Срна.
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