Тежак судар на путу Градишка-Бањалука: Погинула једна особа

Аутор:АТВ редакција
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Градишчанин А.М. погинуо је синоћ у саобраћајној несрећи која се десила у Ровинама код Градишке.
Несрећа се догодила на магистралном путу Градишка-Бањалука, у мјесту Ровине у 01.15.
У несрећи су учествовали опел којим је управљао, А.В. из Градишке и мерцедес, којим је управљао возач Д.М. из Лакташа.
"Лице А.В. је превезено у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци, гдје је услијед задобијених повреда преминуло" саопштила је ПУ Градишка.
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Д.М. је задобио лаке тјелесне повреде док је његов сувозач, Д.Д. из Лакташа, задобило тешке тјелесне повреде.
Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који се изјаснио да се, по комплетирању предмета достави извјештај о предузетим мјерама и радњама.
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