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Тежак судар на путу Градишка-Бањалука: Погинула једна особа

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13.09.2026 10:40

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Градишчанин А.М. погинуо је синоћ у саобраћајној несрећи која се десила у Ровинама код Градишке.

Несрећа се догодила на магистралном путу Градишка-Бањалука, у мјесту Ровине у 01.15.

У несрећи су учествовали опел којим је управљао, А.В. из Градишке и мерцедес, којим је управљао возач Д.М. из Лакташа.

"Лице А.В. је превезено у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци, гдје је услијед задобијених повреда преминуло" саопштила је ПУ Градишка.

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Д.М. је задобио лаке тјелесне повреде док је његов сувозач, Д.Д. из Лакташа, задобило тешке тјелесне повреде.

Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који се изјаснио да се, по комплетирању предмета достави извјештај о предузетим мјерама и радњама.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Градишка

удес

судар

погинула особа

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