Пуцњава у Земуну: Рањен држављанин БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Пуцњава која се у суботу увече, 12. септембра, догодила у Земуну добила је неочекивани обрт након што се полицији телефоном јавио мушкарац који тврди да је ранио 46-годишњег држављанина Босне и Херцеговине, али и да је до пуцњаве дошло случајно.
Како преноси "Телеграф", полицији се јавио П. Г. (39), који је потврдио да је управо он испалио хитац у свог познаника. Ипак, он се до овог тренутка није физички предао полицији нити је лишен слободе.
Б. Б. (46), држављанин Босне и Херцеговине, рањен је у суботу увече у Земуну, након употребе ватреног оружја.
Он је са прострелном раном у предјелу груди хитно превезен у Клиничко-болнички центар "Земун".
Захваљујући брзој реакцији љекарског тима, Б. Б. је оперисан и тренутно се налази у стабилном стању.
Полицијски службеници су одмах након пријаве изашли на терен, блокирали дио Земуна и започели увиђај.
Након што се П. Г. телефоном јавио полицији и рекао да је он испалио хитац, оперативци МУП-а наставили су да провјеравају његове наводе и утврђују његову тачну локацију.
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Осумњичени тврди да је до употребе ватреног оружја дошло случајно, али ће полицијска истрага утврдити шта се заиста догодило.
П. Г. се још није предао полицији, а потрага за њим је у току.
Више детаља о пуцњави и околностима рањавања биће познато након привођења осумњиченог и завршетка истраге.
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