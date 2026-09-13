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Пуцњава у Земуну: Рањен држављанин БиХ

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13.09.2026 10:01

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Пуцњава која се у суботу увече, 12. септембра, догодила у Земуну добила је неочекивани обрт након што се полицији телефоном јавио мушкарац који тврди да је ранио 46-годишњег држављанина Босне и Херцеговине, али и да је до пуцњаве дошло случајно.

Како преноси "Телеграф", полицији се јавио П. Г. (39), који је потврдио да је управо он испалио хитац у свог познаника. Ипак, он се до овог тренутка није физички предао полицији нити је лишен слободе.

Држављанин БиХ тешко рањен

Б. Б. (46), држављанин Босне и Херцеговине, рањен је у суботу увече у Земуну, након употребе ватреног оружја.

Он је са прострелном раном у пред‌јелу груди хитно превезен у Клиничко-болнички центар "Земун".

Захваљујући брзој реакцији љекарског тима, Б. Б. је оперисан и тренутно се налази у стабилном стању.

Полиција трага за осумњиченим

Полицијски службеници су одмах након пријаве изашли на терен, блокирали дио Земуна и започели увиђај.

Након што се П. Г. телефоном јавио полицији и рекао да је он испалио хитац, оперативци МУП-а наставили су да провјеравају његове наводе и утврђују његову тачну локацију.

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Осумњичени тврди да је до употребе ватреног оружја дошло случајно, али ће полицијска истрага утврдити шта се заиста догодило.

П. Г. се још није предао полицији, а потрага за њим је у току.

Више детаља о пуцњави и околностима рањавања биће познато након привођења осумњиченог и завршетка истраге.

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Тагови :

Пуцњава

Србија

Земун

Држављанин БиХ

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