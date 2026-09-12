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Воз усмртио мушкарца: За њим биле расписане потраге

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12.09.2026 13:52

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Воз пруга жељезница
Фото: Irina Iriser/Pexels

М. В. (46) погинуо је у четвртак 10. септембра када га је ударио воз код Панчева, у близини жељезничког моста на Тамишу.

Према сазнањима "Телеграфа", М. В. је сједио на прузи, када је наишао воз који није успио да се заустави на вријеме.

Мушкарац је по доласку Хитне помоћи био без свијести, али и даље жив, са повредама главе, те је превезен у болницу.

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Међутим, упркос напорима љекара, он је јуче преминуо.

Како се незванично сазнаје, за погинулим мушкарцем било је расписано седам потрага!

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Подијели:

Тагови :

жељезничка несрећа

Воз

Панчево

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