Званичници Српске у посјети Универзитетској болници Фоча

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик у посјети су Универзитетској болници Фоча.
У току је облизак неколико одјељења ове здравствене установе, након чега ће бити уприличен састанак званичника Републике Српске са руководством Универзитетске болнице, које предводи директор ове установе Ненад Лаловић.
У посјети фочанској болници су и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Српске Драга Мастиловић, ректор Универзитета у Источном Сарајеву Милан Кулић, као и декан Медицинског факултета Дејан Бокоњић.
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