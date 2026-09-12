Путин позвао на проширење Савјета безбједности УН

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин позвао је на проширење Савјета безбједности УН како би се у ово тијело укључиле земље Глобалног југа.
"Сматрамо да је неопходно да наставимо сарадњу са истомишљеницима из БРИКС-а да бисмо побољшали квалитет рада УН. Наравно, проширење Савјета безбједности, посебно повећањем заступљености земаља из Азије, Африке и Латинске Америке, помогло би у постизању овог циља", рекао је Путин на самиту у Њу Делхију.
Република Српска
Званичници Српске у посјети Универзитетској болници Фоча
Русија придаје највећи значај очувању и јачању централне улоге УН у свјетским пословима, додао је руски предсједник.
"Повеља УН је кључни извор међународног права", истакао је Путин.
Он је оцијенио да систем међународних односа данас отказује због дјеловања низа земаља у правцу изазивања сукоба и стварању нових жаришта напетости у свијету, преноси "Срна".
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