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Путин позвао на проширење Савјета безбједности УН

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12.09.2026 14:16

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Владимир Путин
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Руски предсједник Владимир Путин позвао је на проширење Савјета безбједности УН како би се у ово тијело укључиле земље Глобалног југа.

"Сматрамо да је неопходно да наставимо сарадњу са истомишљеницима из БРИКС-а да бисмо побољшали квалитет рада УН. Наравно, проширење Савјета безбједности, посебно повећањем заступљености земаља из Азије, Африке и Латинске Америке, помогло би у постизању овог циља", рекао је Путин на самиту у Њу Делхију.

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Русија придаје највећи значај очувању и јачању централне улоге УН у свјетским пословима, додао је руски предсједник.

"Повеља УН је кључни извор међународног права", истакао је Путин.

Он је оцијенио да систем међународних односа данас отказује због дјеловања низа земаља у правцу изазивања сукоба и стварању нових жаришта напетости у свијету, преноси "Срна".

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Тагови :

Владимир Путин

Савјет безбједности УН

БРИКС

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