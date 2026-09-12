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Путин никад јаснији: То значи рат с Русијом

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12.09.2026 08:28

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Руски предсједник Владимир Путин разговара са вршиоцем дужности гувернера Тверске области Виталијем Корољовим током њиховог састанка у Кремљу у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool AP

Улазак европских трупа на територију Украјине значио би рат са Русијом, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Они сада говоре да размишљају о томе како да уведу трупе на територију Украјине. То значи рат са Русијом", оцијенио је Путин, наводећи да Русија нема разлога за сукоб са Европом и да не пријети нити намјерава да пријети европским земљама, преноси "Спутњик".

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Према његовим ријечима, европске елите плаше становништво измишљеном претњом из Русије.

Путин је оцијенио да су актуелна политичка кретања у Европи посљедица системских грешака западних "глобалистичких елита" у политици, безбједности и економији.

Говорећи о рату у Украјини, Путин је поновио тврдњу да је настојање Запада да Украјину уведе у НАТО послије промјене власти у Кијеву 2014. године било основни узрок садашњег сукоба. Поручио је да су те грешке почеле да се увећавају.

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"У сфери безбједности је јасно о чему је ријеч. То је покушај да се дотуче Руска Федерација, најприје уз помоћ терориста на Кавказу, сепаратиста, затим уз помоћ других инструмената, а сада уз помоћ неонацистичког режима у Украјини. То се не прекида", сматра Путин.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Украјина

Европа

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