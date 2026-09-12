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Највеће богатство: У Српској рођено 27 беба

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12.09.2026 08:21

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, девет дјевојчица и 18 дјечака.

У Бањалуци је рођено 14 беба, у Градишци четири, Фочи три, Приједору двије, Добоју, Бијељини, Требињу и Источном Сарајеву по једна, речено је Срни у породилиштима.

Пет дјевојчица и девет дјечака рођено је у Бањалуци, у Градишци једна дјевојчица и три дјечака, у Фочи једна дјевојчица и два дјечака, у Приједору двије дјевојчице, а у Требињу, Источном Сарајеву, Добоју и Бијељини по један дјечак.

У породилиштима у Зворнику и Невесињу у протекла 24 часа није било порођаја, преноси "Срна".

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Тагови :

бебе

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