Највеће богатство: У Српској рођено 27 беба

Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, девет дјевојчица и 18 дјечака.
У Бањалуци је рођено 14 беба, у Градишци четири, Фочи три, Приједору двије, Добоју, Бијељини, Требињу и Источном Сарајеву по једна, речено је Срни у породилиштима.
Пет дјевојчица и девет дјечака рођено је у Бањалуци, у Градишци једна дјевојчица и три дјечака, у Фочи једна дјевојчица и два дјечака, у Приједору двије дјевојчице, а у Требињу, Источном Сарајеву, Добоју и Бијељини по један дјечак.
У породилиштима у Зворнику и Невесињу у протекла 24 часа није било порођаја, преноси "Срна".
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