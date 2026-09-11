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Упозорење метеоролога: Готово 50 врелих дана, ово љето је тек почетак

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11.09.2026 21:52

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Упозорење метеоролога: Готово 50 врелих дана, ово љето је тек почетак
Фото: Envato/aowsakornprapat

У Сарајеву је овог љета измјерено чак 47 врелих дана, што је четири пута више од историјског просјека. Метеоролози упозоравају да нас у будућности чекају још драстичнији климатски шокови.

Познати метеоролог Недим Сладић, позивајући се на званичне анализе Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ), подсјећа да рекордна 2024. година и даље држи прво мјесто са чак 66 врелих дана, али да су и овогодишње бројке у Сарајеву озбиљан аларм за цијели регион.

Некада једном у 5.000 година, а данас свако друго љето

Детаљна анализа рађена на основу станичних података и 20 климатских модела показује колико су климатские промјене убрзале екстреме.

"У прединдустријском периоду љето са 47 или више врелих дана догађало се у просјеку једном у више од 5.000 година. У периоду од 2000. до 2025. године, са загријавањем од једног степена, то је постало свако пето љето", објашњава Сладић.

Данашња ситуација је још драматичнија, упозорава он:

"Сада, када је свијет топлији за 1,4 степена, око 60 одсто љета има 47 или више врелих дана. То није теорија већ сурова пракса: чак шест од посљедњих десет љета имало је овако екстремне температуре у Сарајеву."

Бројке су више него јасне: климатске промјене више нису далек сценарио, већ реалност која директно мијења микроклиму и услове живота.

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