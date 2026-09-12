Међународна банда узимала возила на лизинг, па их препродавала широм Балкана

Аутор:АТВ редакција
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У Покрајинском суду у Грацу одржано је суђење држављанима Словеније и Србије који се терете за међународну превару са лизингом аутомобила, који су завршавали широм Балкана.
Иза цијеле операције, која је почела 2023. године и обухватила неколико аустријских покрајина, стоји међународна криминална група чији је мозак операције познат властима и против њега се води одвојен поступак. Пред судом у Грацу нашли су се само такозвани "пиони" и "мале рибе" које је група ангажовала због њихових финансијских проблема.
Међу оптуженима је 56-годишњи словеначки држављанин којег је у посао увукао рођени брат (59). Преваром је узео аутомобил на лизинг, али му је возило одузето прије него што је полиција уопште стигла да реагује. Будући да раније није био осуђиван, судија му је понудио вансудско поравнање, без уписивања у кривичну евиденцију. У овом послу се нашла и његова 32-годишња ћерка, коју је такође “врбовао” очев брат, тј. њен стриц.
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На суду се појавио и трећи држављанин Словеније, 59-годишњак који је у посао увукао брата и нећакињу. Он је био директни извршилац одговоран за лизинг пет аутомобила помоћу фалсификованих докумената, који су потом пребачени на Балкан. Осуђен је на 12 месеци условног затвора, али држави мора да плати цјелокупну противправну зараду од 22.500 евра.
И четврти који се појавио пред судом у Грацу је држављанин Србије (32), који живи у Бечу и био је позициониран нешто више у овој хијерархији, мада ни он није био главни. Његов задатак је био да региструје аутомобиле. Због сличних дјела већ је раније у Бечу осуђен на 24 месеца затвора (од којих је одлежао осам). Суд у Грацу му је на то изрекао додатну казну од два месеца условно. На крају Србин је рекао да му је то велико олакшање, наводећи да је ријешио проблеме са дрогом који су га и увукли у дугове и криминал, попут овог, преносе Независне новине.
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