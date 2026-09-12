Вук Вуковић пуштен на слободу

Аутор:АТВ редакција
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Вук Вуковић, хрватски економист, оснивач Ораклум Капитал ЛЛЦ и главни извршни директор и инвестициони директор ОРКА БАСОН фонда пуштен је након саслушања пред суткињом у Сједињеним Америчким Државама, и то без гаранције.
Саговорник близак породици Вуковић потврдио је то за 24sata.
Америчке власти тврде да су приказивани нетачни подаци
Подсјетимо, против 38-годишњег Вуковића поднесена је кривична пријава због сумње на превару с вриједносним папирима и превару путем електронских комуникација.
Из кривичне пријаве произлази да је Вуковић након претраге просторија на Манхетну истражиоцима признао да брокерски извјештаји послани једном потенцијалном улагатечу нису били истинити те да нису тачно приказивали имовину и приносе фонда.
Истовремено је негирао да их је лично послао.
Према кривичној пријави, потенцијалном улагачу за 2024. приказан је принос од 38,44 посто и нето вриједност имовине од око 18,45 милиона долара, док је стварни брокерски извјештај показивао принос од 16,39 посто и нето вриједност од око 12,77 милиона долара.
За 2023. приказан је принос од 19,05 посто и нето вриједност имовине од око 4,99 милиона долара, док је брокерски извјештај показивао губитак од 22,46 посто и нето вриједност од око 2,71 милион долара.
СЕЦ је Ораклум истраживао још од прошле године
Америчка Комисија за вриједносне папире и берзе (СЕЦ) почела је истраживати Ораклум у септембру 2025. те је од друштва затражила документацију о мјесечним резултатима ОРКА БАСОН Фунда.
Истражитељи тврде да су у поређењу Ораклумових извјештаја с извјештајима независног администратора пронашли низ разлика.
У једном случају за првих шест мјесеци 2024. улагачу је приказан принос од 12,29 посто, док је извјештај независног администратора за исти период показивао минус 1,38 посто.
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Истражитељи су упоредили и око 20 извјештаја за улагаче за 2023. те тврде да је у сваком Ораклумову извјештају био приказан виши принос него у одговарајућем извјештају администратора, понекад за више од 10 постотних бодова.
Вуковић је истражитељима потврдио да улагачи добивају Орацлумове мјесечне извјештаје, али је негирао да је лично послао спорне брокерске извјештаје потенцијалном улагатељу.
Потврдио је да има приступ e-mail адреси с које су документи послани и да је користи, али је навео да је тој адреси могла приступати још најмање једна особа.
Разлике између података Орацлума и неовисног администратора објаснио је тиме да је фонд имао засебан брокерски рачун којем администратор донедавно није имао приступ. ФБИ-јев агент, међутим, наводи да ни документи с тог рачуна не објашњавају уочене разлике.
Вуковића терете за по једну тачку преваре с вриједносним папирима и преваре путем електронских комуникација. За свако од тих кривичних дјела прописана је максимална казна до 20 година затвора, преноси Индекс.
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