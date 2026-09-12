Херера срушио Зрињски у дербију кола

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца савладали су Зрињски резултатом 1:0 у дербију 7. кола Премијер лиге БиХ.
Борац је славио захваљујући голу Себастијана Херере у посљедњим тренуцима првог полувремена.
"Црвено-плави" остварили су важан тријумф и ухватили корак за "племићима" који сада имају пет бодова предности и утакмицу више од екипе Винка Мариновића.
Није имала публика у Бањалуци прилику да гледа атрактивну утакмицу, играло се веома тврдо током свих 90 минута, али је утисак да је на крају бољи тим славио.
Борац сада има 13 бодова на другом мјесту и у наредној утакмици одмјериће снаге са Слогом у заосталој утакмици другог кола.
Зрињски је први са 18 бодова и у сљедећем колу дочекује Вележ.
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