"Огромна подршка СНСД-у из срца Херцеговине"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Требињу се побједа не најављује - она се овдје осјећа, истакла је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на предизборној трибини у Требињу.
"Идемо заједно, до побједе", поручила је Цвијановић.
Хиљаде људи, бакље, заставе и огромна подршка из срца Херцеговине, истакао је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић на предизборној трибини у Требињу.
"Ово је снага народа, вјера у Републику Српску и сигуран корак ка побједи! Хвала, Требиње", истакао је Минић.
Хиљаде људи, бакље, заставе и огромна подршка из срца Херцеговине. — Саво Минић (@minic_savo) September 12, 2026
Ово је снага народа, вјера у Републику Српску и сигуран корак ка побједи!
Хвала, Требиње! pic.twitter.com/QoiIojHy4C
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч3
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму