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"Огромна подршка СНСД-у из срца Херцеговине"

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12.09.2026 22:13

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Лидер СНСД-а Милорад Додик, кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и кандидат за предсједника Републике Српске Саво Минић
Фото: MiloradDodik/X

У Требињу се побједа не најављује - она се овдје осјећа, истакла је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на предизборној трибини у Требињу.

"Идемо заједно, до побједе", поручила је Цвијановић.

Хиљаде људи, бакље, заставе и огромна подршка из срца Херцеговине, истакао је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић на предизборној трибини у Требињу.

"Ово је снага народа, вјера у Републику Српску и сигуран корак ка побједи! Хвала, Требиње", истакао је Минић.

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Тагови :

СНСД

Жељка Цвијановић

Саво Минић

Херцеговина

Требиње

Избори 2026.

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