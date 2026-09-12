Додик: Циљ да у свакој општини буде изграђено довољно смјештајних мјеста за дјецу

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик, који је дочекан громогласним аплаузом, поздравио је Билећане и исказао задовољство што је завршена изградња модерног вртића у тој локалној заједници.
"Кабинет предсједника Републике све је финансирао", рекао је Додик и додао да је циљ да у свакој општини буде изграђено довољно смјештајних мјеста за дјецу предшколског узраста.
Додик је најавио да ће идуће седмице бити расписан тендер за комплетну рехабилитацију пута од Билеће до Требиња.
"Подршка народа у Билећи најбоље показује да је СНСД добро радио и да људи препознају нашу политику. Зато с пуним правом можемо да рачунамо на још једну велику побједу. Жељка Цвијановић и Саво Минић су избор Билеће, али и избор цијеле Републике Српске. Људи знају коме могу да вјерују и ко има снагу да чува Српску и настави да је развија", поручио је Додик.
Подршка народа у Билећи најбоље показује да је СНСД добро радио и да људи препознају нашу политику. Зато с пуним правом можемо да рачунамо на још једну велику побједу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 12, 2026
Жељка Цвијановић и Саво Минић су избор Билеће, али и избор цијеле Републике Српске. Људи знају коме могу да… pic.twitter.com/mRepPYZcgt
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