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Додик: Циљ да у свакој општини буде изграђено довољно смјештајних мјеста за дјецу

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12.09.2026 21:17

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Изборна трибина СНСД-а "Разговор са грађанима" одржана је вечерас, 12.07.2026, у Билећи.
Фото: @MiloradDodik/X

Лидер СНСД-а Милорад Додик, који је дочекан громогласним аплаузом, поздравио је Билећане и исказао задовољство што је завршена изградња модерног вртића у тој локалној заједници.

"Кабинет предсједника Републике све је финансирао", рекао је Додик и додао да је циљ да у свакој општини буде изграђено довољно смјештајних мјеста за дјецу предшколског узраста.

Додик је најавио да ће идуће седмице бити расписан тендер за комплетну рехабилитацију пута од Билеће до Требиња.

"Подршка народа у Билећи најбоље показује да је СНСД добро радио и да људи препознају нашу политику. Зато с пуним правом можемо да рачунамо на још једну велику побједу. Жељка Цвијановић и Саво Минић су избор Билеће, али и избор цијеле Републике Српске. Људи знају коме могу да вјерују и ко има снагу да чува Српску и настави да је развија", поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Билећа

Избори 2026.

Избори 2026

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Изборна трибина СНСД-а "Разговор са грађанима" одржана је вечерас у Билећи.

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