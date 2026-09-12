Додик: Гацко ће знати да изабере СНСД и наше кандидате

Аутор:АТВ редакција
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Гацко ће знати да изабере СНСД и наше кандидате, јер су људи овдје увијек знали шта је најбоље за Републику Српску и да се Српска чува снагом, јединством и одговорном политиком која је увијек уз свој народ, поручио је лидер СНСД-а не предизборној трибини у Гацку.
"Зато вјерујем у још једну велику побједу СНСД-а, Жељке Цвијановић и Саве Минића", побједу Гацка и Републике Српске - рекао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Гацко ће знати да изабере СНСД и наше кандидате, јер су људи овдје увијек знали шта је најбоље за Републику Српску и да се Српска чува снагом, јединством и одговорном политиком која је увијек уз свој народ.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 12, 2026
Зато вјерујем у још једну велику побједу СНСД-а, Жељке Цвијановић и Саве… pic.twitter.com/SfPLsO1HCt
Република Српска
Цвијановић: СНСД странка која доноси одговорне одлуке
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