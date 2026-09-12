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Додик: Гацко ће знати да изабере СНСД и наше кандидате

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12.09.2026 18:57

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик на предизборној трибини "Разговор са грађанима" у Гацку.
Фото: @MiloradDodik/X

Гацко ће знати да изабере СНСД и наше кандидате, јер су људи овдје увијек знали шта је најбоље за Републику Српску и да се Српска чува снагом, јединством и одговорном политиком која је увијек уз свој народ, поручио је лидер СНСД-а не предизборној трибини у Гацку.

"Зато вјерујем у још једну велику побједу СНСД-а, Жељке Цвијановић и Саве Минића", побједу Гацка и Републике Српске - рекао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Милорад Додик

Гацко

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