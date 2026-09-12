Велике промјене у њемачком здравству: Ево шта ће плаћати пацијенти

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кориснике јавног здравственог осигурања у Њемачкој у наредне двије године очекује низ опсежних реформских резова.
Са циљем стабилизације финансијске ситуације у здравственим фондовима, терет уштеда у великој мјери ће сносити сами осигураници – кроз веће партиципације, ниже субвенције и више основице за обрачун доприноса.
Први талас поскупљења ступа на снагу 2027. године и директно утиче на свакодневне медицинске трошкове:
Лијекови на рецепт: Задржава се партиципација од 10 одсто, али се подижу границе. Умјесто досадашњих минимално 5 и максимално 10 евра, убудуће ће се по лијеку плаћати од 7,50 до највише 15 евра.
Боравак у болници: Дневна доплата расте са 10 на 15 евра по дану (и даље се наплаћује за највише 28 дана у календарској години).
Физикална терапија и терапије: Уз 10 одсто вриједности, доплата по појединачном рецепту/упуту за физикалну терапију, радну терапију или логопедију расте са 10 на 15 евра.
Границе оптерећења остају: Укупна годишња доплата и даље је законски ограничена на највише два одсто годишњег бруто прихода (односно један одсто за тешке хроничне болеснике).
Једна од најтежих промјена погађа стоматолошке услуге. Фиксне накнаде које покрива здравствено осигурање за стандардну протетику ( смањују се за пуних 10 процентних поена:
Без бонуса: Досадашњи удио фонда - 60%, нови удио фонда - 50%
5 година редовних прегледа: Досадашњи удио фонда - 70%, нови удио фонда - 60%
10 година редовних прегледа: Досадашњи удио фонда - 75%, нови удио фонда - 65%
Будући да се овај проценат односи искључиво на стандардну основну његу, пацијенти који изаберу квалитетније крунице, мостове или имплантате мораће из сопственог џепа да плате знатно веће износе.
Од 2028. године ступа на снагу измјена правила за породично осигурање. Док дјеца и даље остају бесплатно осигурана под истим условима, бесплатно осигурање за брачне и регистроване животне партнере дјелимично се укида.
За партнере који немају сопствени приход убудуће ће се у одређеним случајевима морати плаћати додатни допринос. Изузеци ће важити за породице са дјецом млађом од 12 година, као и у специфичним случајевима његе или смањене радне способности.
За запослене са вишим примањима прагови се у 2027. години, уз редовно годишње усклађивање, ванредно подижу за 3.600 евра годишње (300 евра мјесечно):
Граница до које се обрачунавају доприноси: доноси већи максимални мјесечни одбитак од плате за здравство.
Граница обавезног осигурања: подизањем овог прага знатно се отежава прелазак из јавног у приватно здравствено осигурање (ПКВ).
Подсјетимо, одређени резови спроведени су већ током 2026. године – попут укидања покривања трошкова за цвет канабиса (од 30. јула 2026.) те ограничавања накнада за хомеопатске препарате. Код бесплатних прегледа за рано откривање рака коже за старије од 35 година ревизија модела очекује се до краја 2027. године, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму