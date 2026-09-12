Logo

Лавров: Нећемо зауставити специјалну војну операцију

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.09.2026 16:14

Коментари:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Русија је отворена за преговоре о рјешавању сукоба у Украјини, али неће зауставити специјалну војну операцију током тог процеса, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Остајемо спремни за преговоре, али нећемо зауставити специјалну војну операцију док трају разговори", рекао је Лавров новинарима на маргинама самита БРИКС-а у Њу Делхију.

Kremlj

Свијет

Одговор Кремља: Ако Зеленски жели састанак са Путином, нека дође у Москву

Он је додао да је понуда украјинском предсједнику Владимиру Зеленском да дође на састанак у Москву велики израз добре воље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Специјална војна операција

Украјина

Коментари (0)

Више из рубрике

Одговор Кремља: Ако Зеленски жели састанак са Путином, нека дође у Москву

Свијет

Одговор Кремља: Ако Зеленски жели састанак са Путином, нека дође у Москву

1 ч

0
Самит БРИКС-а у Индији

Свијет

Чланице БРИКС-а усвојиле декларацију: Реформа УН, осуда појединих потеза Запада

2 ч

0
Владимир Путин

Свијет

Путин позвао на проширење Савјета безбједности УН

2 ч

0
Трамп подигао огромну буру: Ирска ће бити уједињена

Свијет

Трамп подигао огромну буру: Ирска ће бити уједињена

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Стиже јесен: Ево када нас очекује мраз - објављена карта

16

52

Жена током шетње код Дунава угледала анаконду дугу више од 2 метра

16

47

Додик: Грађани да подрже борбу за очување Српске и њен даљи развој

16

35

Минић о путу Сарајево-Фоча: Инсистираћу да се радови изводе максималном динамиком

16

19

Емина Јаховић: Већ 15 година немам кога да позовем на кафу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима