Лавров: Нећемо зауставити специјалну војну операцију

Аутор:АТВ редакција
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Русија је отворена за преговоре о рјешавању сукоба у Украјини, али неће зауставити специјалну војну операцију током тог процеса, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Остајемо спремни за преговоре, али нећемо зауставити специјалну војну операцију док трају разговори", рекао је Лавров новинарима на маргинама самита БРИКС-а у Њу Делхију.
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Одговор Кремља: Ако Зеленски жели састанак са Путином, нека дође у Москву
Он је додао да је понуда украјинском предсједнику Владимиру Зеленском да дође на састанак у Москву велики израз добре воље.
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