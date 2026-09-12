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Жена током шетње код Дунава угледала анаконду дугу више од 2 метра

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12.09.2026 16:52

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Жена током шетње код Дунава угледала анаконду дугу више од 2 метра
Фото: Egor Kamelev/Pexels

Жена је током шетње у близини Дунава код мјеста Кирхрот, у њемачкој покрајини Баварској, пронашла анаконду дугу више од два метра, саопштили су полиција и ватрогасци.

Жена је уочила огромну змију у трави на обали ријеке и одмах позвала полицију и свог сина.

На лице мјеста стигли су и припадници ватрогасне јединице из Кирхрота, који су уз помоћ стручњака за гмизавце утврдили да је ријеч о анаконди поријеклом из Јужне Америке, преноси Билд.

Полицајци су уз помоћ импровизоване опреме успјели да ухвате змију, која је, према наводима ватрогасаца, била мирна и није пружала отпор.

‘Била је дуља од змија које овд‌је виђамо’, испричала је полицији, преноси Euronews.

Анаконда је потом пребачена у полицијску станицу, а затим у прихватилиште за гмизавце у Минхену, гд‌је је подвргнута уобичајеним ветеринарским прегледима и карантину.

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Из прихватилишта је саопштено да је животиња за сада мирна и доброг здравственог стање.

Стручњаци претпостављају да је анаконда највјероватније побјегла из заточеништва, а не да ју је неко намерно оставио у природи. У прихватилишту наводе да је држање анаконди у Баварској дозвољено само у ријетким случајевима и под строгим условима.

Анаконде су поријеклом из речних и мочварних подручја Јужне Америке. Могу да достигну дужину од око шест метара и тежину до 100 килограма, а плијен убијају стезањем.

Њемачке власти сада покушавају да пронађу власника животиње и позвале су грађане који имају информације о њеном поријеклу да се јаве прихватилишту за гмизавце у Минхену.

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Тагови :

анаконда

Змија

Дунав

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