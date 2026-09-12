Ретинол није за свакога: Када ТикТок тренд постаје проблем

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Када се на друштвеним мрежама појави нови козметички хит, чини се да цијели свијет преко ноћи почиње куповати исти производ. Посљедњих година неприкосновени владар козметичких несесера постао је ретинол.
Представљан као чудотворни еликсир младости који брише боре, сужава поре и рјешава све неправилности, овај дериват витамина А претворио се у глобални модни тренд.
Његово кориштење више није ствар циљане дерматолошке потребе, већ статусни симбол модерне бјути рутине. Ипак, иза естетских савјета с екрана крије се озбиљна наличица – ретинол није безазлена крема за хидратацију и, ако се користи неправилно или на погрешној кожи, може направити дугорочну штету.
Основни проблем лежи у чињеници да је ретинол изузетно потентан активни састојак који убрзава измјену станица коже.
Док дерматолози с разлогом хвале његов учинак на фотостарење и текстуру, неконтролисано помамно наношење – често потакнуто савјетима инфлуенсера без медицинског образовања – доводи до сасвим супротних резултата.
Оштећење кожне баријере: Пребрзо увођење, превисоке концентрације или свакодневно кориштење јаке киселине и ретинола доводе до пуцања заштитног слоја коже, црвенила и перутања.
Друштво
Стиже јесен: Ево када нас очекује мраз - објављена карта
Хронична осјетљивост и дерматитис: Кожа која је преизложена ретинолу постаје трајно осјетљива на вјетар, сунце и обичне хидратантне креме, а могу се развити и упална дерматолошка стања.
Контраефекат код млађе коже: Тинејџери и особе у раним двадесетим масовно користе снажне ретиноиде јер су "ин", иако њихова млада кожа сама природно обнавља колаген, што резултира иритацијама и оштећењима здраве структуре.
Појачана пигментација: Кориштење ретинола без адекватне УВ заштите током сунчаних дана може изазвати управо оно што спрјечава – мрље и хиперпигментације.
Модна индустрија и козметички брендови намећу императив "беспријекорне, стаклене коже", тјерајући потрошаче на куповину производа који њиховом типу лица уопште не одговарају. Ретинол захтијева опрез, постепено увођење (тзв. ретинизацију) и поштовање законитости струке, а не трендова с ТикТока. Прије него што посегнете за бочицом с магичним обећањима, вриједи запамтити да кожа памти сваку грешку, а здравље кожне баријере увијек мора бити испред пролазних естетских трендова, преноси Дневни аваз.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
9 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
Савјети
3 д0
Најновије
Најчитаније
20
58
20
43
20
23
20
20
20
14
Тренутно на програму