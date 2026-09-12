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Потпуно гола жена се самозадовољавала на плажи, купачи позвали полицију

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12.09.2026 18:08

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Потпуно гола жена се самозадовољавала на плажи, купачи позвали полицију
Фото: Envato/travnikovstudio

Невиђен призор забиљежен је на једној од дубровачких градских плажа

Потпуно гола женска особа лежала је на лежаљци на плажи Свети Јаков и пред бројним купачима се самозадовољавала и свој чин снимала мобилним телефоном.

Згрожени купачи су позвали полицију. Овакво понашање може представљати прекршај против јавног реда и мира који прописује новчану казну од 200 до 1.000 евра за онога ко на јавном мјесту вријеђа или омаловажава морална осјећања грађана.

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Ако се утврди да су полној радњи била непосредно изложена и дјеца млађа од 15 година, кривични закон за вршење полних радњи ради задовољавања сопствене или туђе похоте пред дјететом предвиђа казну затвора до једне године.

(Dubrovnikinsider)

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Тагови :

Плажа

Хрватска

Полиција

Коментари (1)

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