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Пожар код Острога, у борбу са ватром укључен и хеликоптер

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11.09.2026 14:02

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Пожар код Острога
Фото: РТНК

Хеликоптер Војске Црне Горе гаси пожар у близини Манастира Острог, а ова светиња није угрожена, рекао је предсједник Општине Даниловград Александар Гргуровић.

Он је навео да је пожар избио синоћ и да је на око клометар ваздушном линијом од Манастира, те да надлежни предузимају неопходне мјере ради стављања ватре под контролу.

"Терен је неприступачан и онемогућава ефикасно дјеловање ватрогасних екипа са земље, због чега је у акцију гашења укључен хеликоптер Војске Црне Горе. На терену су службе заштите и спашавања Никшића и Даниловграда", додао је Гргуровић.

Он је изразио увјерење да ће најављене падавине помоћи да пожар у вечерњим часовима буде под контролом.

Командир одјељења у Служби заштите и спашавања Никшић Горан Трипковић рекао је да су ватрогасци сву ноћ били на терену.

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Тагови :

Острог

пожар

пожари у Црној Гори

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