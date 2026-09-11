Пожар код Острога, у борбу са ватром укључен и хеликоптер

Аутор:АТВ редакција
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Хеликоптер Војске Црне Горе гаси пожар у близини Манастира Острог, а ова светиња није угрожена, рекао је предсједник Општине Даниловград Александар Гргуровић.
Он је навео да је пожар избио синоћ и да је на око клометар ваздушном линијом од Манастира, те да надлежни предузимају неопходне мјере ради стављања ватре под контролу.
"Терен је неприступачан и онемогућава ефикасно дјеловање ватрогасних екипа са земље, због чега је у акцију гашења укључен хеликоптер Војске Црне Горе. На терену су службе заштите и спашавања Никшића и Даниловграда", додао је Гргуровић.
Он је изразио увјерење да ће најављене падавине помоћи да пожар у вечерњим часовима буде под контролом.
Командир одјељења у Служби заштите и спашавања Никшић Горан Трипковић рекао је да су ватрогасци сву ноћ били на терену.
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