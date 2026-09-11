Logo

Сутра промјена времена

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 14:55

Коментари:

0
Временска прогноза: Залазак сунца
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се, након претежно облачног јутра, очекује сунчано вријеме у свим крајевима.

Ујутру ће понегдје бити слабе кише, на југу ведро, а локално уз ријеке и по котлинама биће магле, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверних смјерова, на југу слаба до умјерена, увече и јака бура.

Јутарња температура ваздуха биће од 10 до 15, на југу до 22, а највиша дневна од 20 до 25, на југу до 30 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 11, Мраковица 13, Чемерно 15, Бихаћ и Градачац 16, Нови Град, Приједор и Тузла 17, Бањалука, Бијељина, Гацко, Добој, Србац и Сански Мост 18, Калиновик, Кнежево, Мркоњић Град, Фоча, Хан Пијесак и Сарајево 19, Сребреница, Шипово, Јајце и Зеница 20, Рибник, Соколац и Ливно 21, Дринић и Бугојно 22, Вишеград 23, Зворник 24, Рудо и Мостар 25, Билећа 26, Требиње 29 и Неум 30 степени Целзијусових, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

вријеме сутра

сунчано и топло

Република Српска

Коментари (0)

Више из рубрике

Вршилац дужности директора Аутопутева Републике Српске Радован Вишковић потписао је данас у Зворнику са десет корисника уговоре о додјели донација које ово предузеће издваја из остварене добити у претходној години.

Друштво

Аутопутеви Српске: Потписани уговори о донацијама са десет корисника у Зворнику

3 ч

0
Сахрана генерала Ратка Младића

Друштво

"Валер актуел": Срби жртве дезинформативне кампање

5 ч

0
Коначно киша у Херцеговини: Крај пожарима који су пустошили југ Српске

Друштво

Коначно киша у Херцеговини: Крај пожарима који су пустошили југ Српске

5 ч

0
Данас се навршило 112 година од рођења најомиљенијег и најпоштованијег поглавара СПЦ-а

Друштво

Данас се навршило 112 година од рођења најомиљенијег и најпоштованијег поглавара СПЦ-а

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

49

Станивуковић добио јасну поруку: Радници вртића спремни на протесте

17

48

Сипала лијекове у пасуљ да не врати дугове: Укинута пресуда тровачици

17

39

Будимир: Потребна нова полицијска станица у Оштрој Луци

17

34

Цвијановић: Бошњаци годинама говоре у своје име, важно је да су институције Српске будне

17

31

"Посао" од којег боли глава: Отишла на разговор, а стигао рачун од 4.000 евра

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима