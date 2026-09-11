Сутра промјена времена

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се, након претежно облачног јутра, очекује сунчано вријеме у свим крајевима.
Ујутру ће понегдје бити слабе кише, на југу ведро, а локално уз ријеке и по котлинама биће магле, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверних смјерова, на југу слаба до умјерена, увече и јака бура.
Јутарња температура ваздуха биће од 10 до 15, на југу до 22, а највиша дневна од 20 до 25, на југу до 30 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 11, Мраковица 13, Чемерно 15, Бихаћ и Градачац 16, Нови Град, Приједор и Тузла 17, Бањалука, Бијељина, Гацко, Добој, Србац и Сански Мост 18, Калиновик, Кнежево, Мркоњић Град, Фоча, Хан Пијесак и Сарајево 19, Сребреница, Шипово, Јајце и Зеница 20, Рибник, Соколац и Ливно 21, Дринић и Бугојно 22, Вишеград 23, Зворник 24, Рудо и Мостар 25, Билећа 26, Требиње 29 и Неум 30 степени Целзијусових, преноси Срна
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