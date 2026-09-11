Аутопутеви Српске: Потписани уговори о донацијама са десет корисника у Зворнику

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Аутопутева Републике Српске Радован Вишковић потписао је данас у Зворнику са десет корисника уговоре о додјели донација које ово предузеће издваја из остварене добити у претходној години.
"На јавни позив пријавило се око 257 удружења, од Требиња до Новог Града, и сви су добили одређена средства", рекао је Вишковић новинарима и изразио наду да ће добијена средства бити искориштена на домаћински начин.
Вишковић је појаснио да, у складу са законским и актима Владе Републике Српске, "Аутопутеви Републике Српске" имају право на додјелу донација у висини од пет одсто од остварене добити у претходној години.
Градоначелник Зворника Бојан Ивановић истакао је да ће донација помоћи зворничким удружењима, која дају значајан допринос друштвеном животу овог града, подсјећајући да и Градска управа издваја знатна средства за рад великог броја удружења, што ће бити настављено.
Међу потписницима уговора су представници удружења грађана, удружења из области културе, културно-умјетничких друштава, вјерских установа, те Регионалне организације дијабетичара регије Бирач.
Представник "Примсион групе" из Зворника Љубица Васиљевић захвалила је предузећу "Аутопутеви Републике Српске" за подршку која ће много значити активизму зворничких удружења, као и за промоцију и развој локалне заједнице.
Директор Културно-умјетничког друштва "Свети Сава" Драган Голић истакао је да је ова помоћ значајна, прије свега, за још бољу промоцију и организацију Друштва.
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