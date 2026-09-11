Коначно киша у Херцеговини: Крај пожарима који су пустошили југ Српске

U Hercegovini je konačno počela kiša. Ovo će stati u kraj požarima koji punih mjesec dana uništavaju jug Srpske. Padavinama su se posebno obradovali vatrogasci u Nevesinju i Gacku koji su do maloprije bili na požarištima. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/hbLUxMagMl