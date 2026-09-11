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Коначно киша у Херцеговини: Крај пожарима који су пустошили југ Српске

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11.09.2026 12:15

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Коначно киша у Херцеговини: Крај пожарима који су пустошили југ Српске

У Херцеговини је коначно почела киша, која би требало да помогне да се стане у крај пожарима који пуних мјесец дана уништавају југ Српске.

Падавинама су се посебно обрадовали ватрогасци у Невесињу и Гацку који су до малоприје били на пожариштима.

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Тагови :

Невесиње

пожар

ватра

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