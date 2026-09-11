Коначно киша у Херцеговини: Крај пожарима који су пустошили југ Српске

Аутор:АТВ редакција
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У Херцеговини је коначно почела киша, која би требало да помогне да се стане у крај пожарима који пуних мјесец дана уништавају југ Српске.
Падавинама су се посебно обрадовали ватрогасци у Невесињу и Гацку који су до малоприје били на пожариштима.
U Hercegovini je konačno počela kiša. Ovo će stati u kraj požarima koji punih mjesec dana uništavaju jug Srpske. Padavinama su se posebno obradovali vatrogasci u Nevesinju i Gacku koji su do maloprije bili na požarištima. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/hbLUxMagMl— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) September 11, 2026
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