Хладан туш из Епла: Не да нема појефтињења, него поскупљују и стари модели

Аутор:АТВ редакција
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Годинама је важило правило да долазак новог телефона аутоматски обара цијену претходних модела. Међутим, Епл (Apple) је сада направио потпуни заокрет и подигао цијене старијих модела за најмање 100 евра. Купци који су чекали попусте сада ће морати да плате више него раније.
Поред новог ајфона 18 про (iPhone 18 Pro), који је стигао са вишом цијеном, поскупјели су и ајфон 17 и старији ајфон 16. Одлука је изненадила тржиште јер се очекивало да старији уређаји, након представљања нове генерације, постану приступачнији.
Овај скок цијена, међутим, неће се одмах одразити на све продавнице. Трговци који на залихама још имају раније набављене количине продаваће их по старим, повољнијим цијенама.
Када се постојеће залихе потроше, нове количине стизаће по вишим цијенама. То значи да ће трговци имати знатно мање простора за велика празнична снижења пред крај године, преноси Телеграф.
Главни разлог за овај потез лежи у глобалној несташици меморијских компоненти. Произвођачи се суочавају са озбиљним проблемима у ланцима снабдијевања, а процјене показују да се ситуација неће брзо стабилизовати.
Процјене показују да би криза са компонентама могла да се настави и током 2027. године. Због тога би и досадашње навике купаца могле значајно да се промијене.
Времена када се претходна генерација телефона могла купити по знатно нижој цијени полако остају иза нас. Они који планирају куповину могли би зато да пожуре док продавнице још нису распродале старе залихе.
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