Logo

Хладан туш из Епла: Не да нема појефтињења, него поскупљују и стари модели

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 12:59

Коментари:

0
Хладан туш из Епла: Не да нема појефтињења, него поскупљују и стари модели
Фото: Tanjug/AP/Godofredo A. Vásquez

Годинама је важило правило да долазак новог телефона аутоматски обара цијену претходних модела. Међутим, Епл (Apple) је сада направио потпуни заокрет и подигао цијене старијих модела за најмање 100 евра. Купци који су чекали попусте сада ће морати да плате више него раније.

Поред новог ајфона 18 про (iPhone 18 Pro), који је стигао са вишом цијеном, поскупјели су и ајфон 17 и старији ајфон 16. Одлука је изненадила тржиште јер се очекивало да старији уређаји, након представљања нове генерације, постану приступачнији.

Овај скок цијена, међутим, неће се одмах одразити на све продавнице. Трговци који на залихама још имају раније набављене количине продаваће их по старим, повољнијим цијенама.

Када се постојеће залихе потроше, нове количине стизаће по вишим цијенама. То значи да ће трговци имати знатно мање простора за велика празнична снижења пред крај године, преноси Телеграф.

Главни разлог за овај потез лежи у глобалној несташици меморијских компоненти. Произвођачи се суочавају са озбиљним проблемима у ланцима снабдијевања, а процјене показују да се ситуација неће брзо стабилизовати.

Проблем који ће трајати годинама

Процјене показују да би криза са компонентама могла да се настави и током 2027. године. Због тога би и досадашње навике купаца могле значајно да се промијене.

Времена када се претходна генерација телефона могла купити по знатно нижој цијени полако остају иза нас. Они који планирају куповину могли би зато да пожуре док продавнице још нису распродале старе залихе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ајфон

поскупљење

Епл

Коментари (0)

Више из рубрике

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Економија

Предвиђање које плаши свијет: Цијене хране летјеће у небо

3 ч

0
Продавница храна

Економија

Хрватска на врху Европске уније по поскупљењу хране

5 ч

0
Стан у Бањалуци, злато или биткоин: Колико би данас вриједло 10.000 евра уложених прије 15 година

Економија

Стан у Бањалуци, злато или биткоин: Колико би данас вриједло 10.000 евра уложених прије 15 година

5 ч

0
Новац

Економија

Ово су износи увећаних пензија у Републици Српској

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

17

Подигнута оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера у Тузли

14

08

Харис Џиновић поново говорио о Мелини: Јако сам је волио

14

07

Аутопутеви Српске: Потписани уговори о донацијама са десет корисника у Зворнику

14

06

АфД поднијела кривичну пријаву против Мерца

14

02

Пожар код Острога, у борбу са ватром укључен и хеликоптер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима