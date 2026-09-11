Предвиђање које плаши свијет: Цијене хране летјеће у небо

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тим америчких научника са универзитета Тулејн и МИТ 30. јула је у часопису „Earth’s Future“ објавио студију о процјени глобалне сигурности ресурса до 2050. године.
Опсежним рачунарским моделом анализирали су 3.735 хипотетичких сценарија како би утврдили на који ће начин пораст становништва, притисак на ресурсе и мјере декарбонизације утицати на приступ храни, енергији и води у 32 геополитичке регије.
Резултати моделирања показују да би до средине вијека најсиромашнијих 10 одсто становника у западној, источној и јужној Африци могло трошити готово половину својих прихода искључиво на исхрану.
„Све што одузима половину ваших прихода може бити дестабилизујуће за цијели ваш живот јер оставља тако мало ресурса за остале критичне потребе и основне животне потрепштине“, објашњава енергетичарка Џенифер Морис са МИТ-а.
Модел „Global Change Analysis Model“ (GCAM) дијели становништво сваке регије на 10 доходовних подгрупа. Анализа је открила изражене неједнакости. Док би најсиромашнији становници јужне Африке до 2050. године на храну морали одвајати 49,6 одсто прихода, најбогатији слој те регије издвајаће тек 5,5 одсто. Слично томе, у западној Африци распон оптерећења трошковима хране за најсиромашније износи од 18,5 до 77,5 одсто, док се регионални просјечни ниво креће између 5,4 и 24 одсто.
Главни узроци високих цијена хране јесу ниски регионални приходи и обезбјеђивање земљишта за мјере ублажавања климатских промјена, попут садње шума и узгоја биоуcјева.
„Ова студија показује да не постоји само један узрок будуће несигурности хране, енергије и воде“, напомиње главни аутор студије Џи Џу Ким са Универзитета Тулејн (Њу Орлеанс, САД).
„Приход је важан, али регионални услови, коришћење земљишта, енергетски системи, доступност воде и понашање потрошача обликују ризике с којима се људи суочавају.“
Осим хране, пројекције указују на раст трошкова и у другим секторима. На Блиском истоку и у јужној Африци очекује се знатно поскупљење енергије због високе потражње за хлађењем домаћинстава и ослањања на фосилна горива.
Истовремено, убрзани развој и опсежно црпљење подземних вода у јужној Азији, на Блиском истоку и у сјеверној Африци проузроковаће озбиљну несташицу воде.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
17
14
08
14
07
14
06
14
02
Тренутно на програму