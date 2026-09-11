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Минић честитао Рош Хашану: Нека Вам Нова година донесе успјех и лијепе тренутке са ближњима

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11.09.2026 12:11

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је Рош Хашану, јеврејску Нову годину, свим Јеврејима и јеврејским општинама у Републици Српској и БиХ.

„Желим Вам у име Владе Републике Српске и у своје лично име да Рош Хашану, јеврејску Нову годину, прославите окружени љубављу Ваших најмилијих.

Празник духовне обнове и наде јеврејског народа представља прилику да се заједно подсјетимо на важност мира, сарадње међу народима и поштовања различитости. Нека Вам Нова година донесе успјех и лијепе тренутке са ближњима! Срећна Рош Хашана!“, наводи се у честитки предсједника Владе Републике Српске Саве Минића.

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Тагови :

Саво Минић

Предсједник Владе

Република Српска

Израел

Јевреји

Честитка

Рош Хашана

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