Минић честитао Рош Хашану: Нека Вам Нова година донесе успјех и лијепе тренутке са ближњима

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је Рош Хашану, јеврејску Нову годину, свим Јеврејима и јеврејским општинама у Републици Српској и БиХ.
„Желим Вам у име Владе Републике Српске и у своје лично име да Рош Хашану, јеврејску Нову годину, прославите окружени љубављу Ваших најмилијих.
Празник духовне обнове и наде јеврејског народа представља прилику да се заједно подсјетимо на важност мира, сарадње међу народима и поштовања различитости. Нека Вам Нова година донесе успјех и лијепе тренутке са ближњима! Срећна Рош Хашана!“, наводи се у честитки предсједника Владе Републике Српске Саве Минића.
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