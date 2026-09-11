Патријарх Порфирије освештаће нову цркву на Палама

Аутор:АТВ редакција
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Његова светост патријарх српски Порфирије боравиће 25. и 26. септембра на Палама, гдје ће освештати новоизграђену цркву посвећену Сабору Светог архангела Гаврила, наведено је на сајту Митрополије дабробосанске.
Програм свечаности почиње у петак, 25. септембра, када ће у 17.30 часова испред Храма Сабора Светог архангела Гаврила бити уприличен дочек патријарха Порфирија и доксологија, док је за 19.00 часова предвиђен културно-умјетнички програм.
Храм ће бити освештан у суботу, 26. септембра, у 9.00 часова, након чега ће бити служена Света архијерејска литургија.
Нови храм, који својим положајем повезује духовни, академски и културни живот Пала, налази се у непосредној близини факултета Универзитета у Источном Сарајеву – Економског, Филозофског, Правног и Факултета за физичку културу.
Иницијатор подизања новог храма на Палама још током Одбрамбено-отаџбинског рата био је блаженопочивши митрополит дабробосански Николај који је препознао развојни потенцијал Пала, очекујући њихов убрзан туристички и демографски развој, али и имајући посебно у виду духовне потребе више хиљада студената, саопштено је раније из СПЦ, преноси Срна.
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