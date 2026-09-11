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Патријарх Порфирије освештаће нову цркву на Палама

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11.09.2026 10:13

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Његова светост архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Порфирије световно име Првослав Перић је 46. врховни поглавар Српске православне цркве
Фото: Таnjug/Amir Hamzagić

Његова светост патријарх српски Порфирије боравиће 25. и 26. септембра на Палама, гдје ће освештати новоизграђену цркву посвећену Сабору Светог архангела Гаврила, наведено је на сајту Митрополије дабробосанске.

Програм свечаности почиње у петак, 25. септембра, када ће у 17.30 часова испред Храма Сабора Светог архангела Гаврила бити уприличен дочек патријарха Порфирија и доксологија, док је за 19.00 часова предвиђен културно-умјетнички програм.

Храм ће бити освештан у суботу, 26. септембра, у 9.00 часова, након чега ће бити служена Света архијерејска литургија.

Нови храм, који својим положајем повезује духовни, академски и културни живот Пала, налази се у непосредној близини факултета Универзитета у Источном Сарајеву – Економског, Филозофског, Правног и Факултета за физичку културу.

Иницијатор подизања новог храма на Палама још током Одбрамбено-отаџбинског рата био је блаженопочивши митрополит дабробосански Николај који је препознао развојни потенцијал Пала, очекујући њихов убрзан туристички и демографски развој, али и имајући посебно у виду духовне потребе више хиљада студената, саопштено је раније из СПЦ, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пале

Република Српска

Патријарх Порфирије

Освештање цркве

СПЦ

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