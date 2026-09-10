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СНСД: Велики број људи у Челинцу на трибини показатељ доброг рада ове странке

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10.09.2026 21:50

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Лидер СНСД-а Милорад Додик, кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и кандидат за предсједника Републике Српске Саво Минић
Фото: @Cvijanovic_Z / X

Кандидати СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске и Парламентарну скупштину БиХ, Мирослав Јанковић и Милијана Топић поручили су у Челинцу да велики број људи на овој и другим трибинама у околним мјестима показује потврду континуитета доброг рада ове странке.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је ова странка оставила неизбрисив траг у развоју Челинца.

Милорад Додик поручио је да су дошли у Челинац да потврде још једну побједу кандидата СНСД-а за члана Предсједништва БиХ и предсједника Републике Српске.

"Традиционално, у Челинац увијек долазимо пуни оптимизма, а одлазимо са сјајним утисцима", рекла је потпредсједник СНСД Жељка Цвијановић те додала:.

"Тако је било и вечерас. Великим скупом најавили смо још већу побједу наше највеће политичке породице у Републици Српској. Хвала Челинцу, хвала свим нашим дивним људима који су вечерас били са нама. Заједно до убједљивог тријумфа 4. октобра".

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СНСД

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