Акција у БиХ: Ухапшени отац и два сина

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе полиције МУП-а УСК пронашли су у сриједу, 9. септембра, у мјесту Велики Бадић код Босанске Крупе, плантажу са 49 стабљика канабиса.
Полиција је акцију спровела у сарадњи са истражитељима Полицијске станице Босанска Крупа, а због сумње да су повезани с узгојем опојне дроге ухапшени су С.А. те његови синови С.С. и С.В., сви из Босанске Крупе.
Током увиђаја пронађена је и опрема која се, према наводима полиције, користила за узгој канабиса, укључујући цријева за наводњавање, саксије, канистере, везице, надзорну камеру, као и хемијска средства за земљиште и ђубриво.
Претресом куће коју користе С.А. и С.В. пронађен је и уређај за вакумирање са траговима биљне материје чији изглед асоцира на канабис.
Троје осумњичених лишено је слободе због сумње да су починили кривично дјело неовлаштене производње и стављања у промет опојних дрога. Након криминалистичке обраде предани су у Тужилаштво УСК на даље поступање.
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