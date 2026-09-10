Logo

Акција у БиХ: Ухапшени отац и два сина

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 22:29

Коментари:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Припадници Управе полиције МУП-а УСК пронашли су у сриједу, 9. септембра, у мјесту Велики Бадић код Босанске Крупе, плантажу са 49 стабљика канабиса.

Полиција је акцију спровела у сарадњи са истражитељима Полицијске станице Босанска Крупа, а због сумње да су повезани с узгојем опојне дроге ухапшени су С.А. те његови синови С.С. и С.В., сви из Босанске Крупе.

Током увиђаја пронађена је и опрема која се, према наводима полиције, користила за узгој канабиса, укључујући цријева за наводњавање, саксије, канистере, везице, надзорну камеру, као и хемијска средства за земљиште и ђубриво.

Претресом куће коју користе С.А. и С.В. пронађен је и уређај за вакумирање са траговима биљне материје чији изглед асоцира на канабис.

Троје осумњичених лишено је слободе због сумње да су починили кривично дјело неовлаштене производње и стављања у промет опојних дрога. Након криминалистичке обраде предани су у Тужилаштво УСК на даље поступање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Дрога

Канабис

Коментари (0)

Више из рубрике

Одређен притвор Даниловићу и Грубачићу, Николић враћен у кућни притвор

Хроника

Одређен притвор Даниловићу и Грубачићу, Николић враћен у кућни притвор

2 ч

0
Несрећа на Мањачи

Хроника

Детаљи стравичне несреће на Мањачи: Погинуо младић

4 ч

0
Несрећа на Мањачи

Хроника

Камион преврнут, ауто смрскан: Стравична несрећа код Бањалуке

5 ч

0
Мотоциклиста је повријеђен у саобраћајној незгоди која се данас, 10. септембра, догодила у Улици Браће Пиштељића у Бањалуци.

Хроника

Огласила се полиција о незгоди у Бањалуци

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Преминуо млади спортиста из БиХ

22

55

Сумња на помагање Хезболаху: Америка увела нове санкције

22

54

Пронађено тијело мушкарца, сумња се да му је воз одсјекао главу

22

48

Вирус Западног Нила потврђен код врана у Словенији

22

36

Додик: Челинац - мјесто које се развија, гради, шири и јача

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима