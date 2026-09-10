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Одређен притвор Даниловићу и Грубачићу, Николић враћен у кућни притвор

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10.09.2026 21:30

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Одређен притвор Даниловићу и Грубачићу, Николић враћен у кућни притвор
Фото: Ustupljena fotografija

Суд БиХ одредио је једномјесечни притвор Милутину Даниловићу и Владимиру Грубачићу, ухапшенима у акцији "Амадеус" Министарства унутрашњих послова Републике Српске, сазнаје РТРС.

Александар Николић, који је такође ухапшен у овој акцији, враћен је у кућни притвор.

Ухапшени се доводе у везу са извршењем кривичних дјела организовани криминал у вези са кривичним дјелима неовлаштени промет дроге и оружја.

Из МУП-а Српске је раније саопштено да се они сумњиче да су као дио међународног ланца вршила набавку и транспорт дроге са подручја Црне Горе и Албаније, те даљи транспорт и препродају на подручју БиХ и земаља ЕУ.

Мића Даниловић

Хроника

Акција "Амадеус": Мића Даниловић и још двије особе предате Тужилаштву БиХ

Акцију "Амадеус" извели су полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминал МУП-а Републике Српске и полицијских управа Требиње и Источно Сарајево.

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Тагови :

акција Амадеус

Притвор

Милутин Мића Даниловић

Владимир Грубачић

Александар Николић

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