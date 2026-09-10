Камион преврнут, ауто смрскан: Стравична несрећа код Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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На Мањачи се данас у послијеподневним часовима догодила тешка саобраћајна несрећа, јављају возачи.
На терену је полиција и Хитна помоћ.
Саобраћај је обустављен.
Како се може видјети на фотографијама камион је преврнут, а један ауто је потпуно смрскан.
Тренутно није познато да ли има повријеђених.
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