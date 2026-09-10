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Камион преврнут, ауто смрскан: Стравична несрећа код Бањалуке

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10.09.2026 17:53

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Несрећа на Мањачи
Фото: Вибер

На Мањачи се данас у послијеподневним часовима догодила тешка саобраћајна несрећа, јављају возачи.

На терену је полиција и Хитна помоћ.

Саобраћај је обустављен.

Како се може видјети на фотографијама камион је преврнут, а један ауто је потпуно смрскан.

Тренутно није познато да ли има повријеђених.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

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