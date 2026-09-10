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Још један трагичан удес у БиХ, погинула жена

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10.09.2026 15:53

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Још један трагичан удес у БиХ, погинула жена
Фото: Envato/travelarium

Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос око 9:40 сати догодила у мјесту Каблићи код Ливна.

У несрећи је погинула пјешакиња рођена 1937. године.

До несреће је дошло када ју је ударио аутомобил Форд којим је управљао возач рођен 1957. године.

На мјесту догађаја обављен је увиђај.

Увиђај су провели полицијски службеници ПУ и ПП Ливно.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Ливно

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