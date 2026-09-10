Још један трагичан удес у БиХ, погинула жена

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос око 9:40 сати догодила у мјесту Каблићи код Ливна.
У несрећи је погинула пјешакиња рођена 1937. године.
До несреће је дошло када ју је ударио аутомобил Форд којим је управљао возач рођен 1957. године.
На мјесту догађаја обављен је увиђај.
Увиђај су провели полицијски службеници ПУ и ПП Ливно.
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