Саобраћајка у Бијељини: Повријеђен мотоциклиста

Аутор:АТВ редакција
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Мотоциклиста чији су иницијали Б.Т. повријеђен је у саобраћајној незгоди у Бијељини.
Дежурни љекар није се изјаснио о степену повреда Б.Т, који је управљао мотоциклом "јамаха".
У удесу, који се догодио 10 минута након поноћи, учествовао је и аутомобил "мерцедес", који је возило лице Д.П, саопштено је из Полицијске управе Бијељина.
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Извршен је увиђај, а о свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Бијељини.
(СРНА)
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