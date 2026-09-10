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Саобраћајка у Бијељини: Повријеђен мотоциклиста

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10.09.2026 16:55

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Полиција Републике Српске
Фото: АТВ

Мотоциклиста чији су иницијали Б.Т. повријеђен је у саобраћајној незгоди у Бијељини.

Дежурни љекар није се изјаснио о степену повреда Б.Т, који је управљао мотоциклом "јамаха".

У удесу, који се догодио 10 минута након поноћи, учествовао је и аутомобил "мерцедес", који је возило лице Д.П, саопштено је из Полицијске управе Бијељина.

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Извршен је увиђај, а о свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Бијељини.

(СРНА)

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Бијељина

мотоциклиста

удес

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