Србину цариник у пасошу уписао слово "Ц": Могао је само да се врати кући

Аутор:АТВ редакција
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Умјесто обичног печата на пасошу и слободног преласка преко границе, један Србин доживио је шок када му је цариник прије пар дана хемијском оловком написао ознаку "Ц".
Преко границе није могао ни корак, а једино што је преостало Србину који је стигао на берлински аеродром јесте да ухвати лет за назад.
Наиме, 5. септембра, један Србин упутио се авионом у Берлин. Успио је да слети на чувени аеродром "Берлин Бранденбург", али све се завршило на томе.
Поред стандардног печата, овом Србину цариник је доцртао по двије линије усправо и водоравно и ручно исписао слово "Ц" с десне стране.
Ако вас је гранична полиција на улазу у Шенгенску зону вратила и хемијском оловком прецртала улазни печат, а затим дописала слово "Ц" то заправо значи да вам је одбијен улазак, док слова у абецеди означавају разлог забране.
Па тако, слово "Ц" означава да: Особа нема важећу визу или боравишну дозволу.
Друштво
Ускоро велика промјена при уласку у ЕУ: Плаћаће се
Управо, ово може да вам се деси ако путујете у земљу за коју вам је потребна виза, а нисте је обезбиједили, или вам је боравишна дозвола истекла.
У овом конкретном случају, ради се о томе да је овај грађанин Србије прекорачио дозволу боравишта, јер виза није потребна нашим грађанима за улазак у Њемачку. Забране уласка у земље Шенген зоне се могу изрећи држављанима земаља тзв "Трећег свијета".
Ово се, нажалост, односи и на држављане Републике Србије, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Албаније… Забрана уласка у Шенген зону (ЕУ) се укида подношењем писменог захтјева за укидање или скраћење забране надлежном органу или дипломатско-конзуларном представништву земље која је забрану изрекла, наводи се на сајту Италијанске амбасаде у Београду.
Шенген зона је зона односно подручје које чини 29 европских земаља које су потписале Шенгенски споразум и Шенгенску конвенцију којима се, између осталог, регулише укидање граничне контроле међусобних граница држава потписница, али и пооштрава погранична контрола са земљама које не припадају Шенген зони.
Листа земаља која припадају Шенген зони:
Аустрија, Белгија, Чешка република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Грчка, Холандија, Исланд, Италија, Летонија, Литванија, Лихтенштајн, Луксембург, Мађарска, Малта, Њемачка, Норвешка, Пољска, Португал, Словачка република, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Хрватска, Румунија и Бугарска.
Шта значе остала слова:
А - не посједује важећи документ
Б - лице поседује фалсификовани документ
Ц - особа нема важећу визу или дозволу боравка
Д - особа посједује фалсификовану или преправљену визу
Е - особа не посједује документе којима би доказала оправдала посјету
Ф - особа је прекорачила боравак од три мјесеца у периоду од шест мјесеци
Г - особа нема код себе довољно средстава за издржавање
Х - особа има забрану уласка у подручје Шенгена или национално подручје
И - особа представља опасност за јавни поредак, здравље и сигурност једне или више чланица Европске уније
Систем уласка/изласка (ЕЕС), сви подаци о уласцима, изласцима, као и званичним одбијањима уласка, првенствено се биљеже електронски у бази података умјесто традиционалног печатирања пасоша.
Период флексибилне примјене европског система за улазак и излазак (ЕЕС) званично је истекао 6. септембра.
Наиме, Европска комисија није продужила могућност привремене обуставе контрола. За разлику од уобичајене контроле током које путници остају у возилу, примена ЕЕС-а подразумева да путници изађу из аутобуса и појединачно прођу провјеру, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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