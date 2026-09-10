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Србину цариник у пасошу уписао слово "Ц": Могао је само да се врати кући

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10.09.2026 17:45

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контрола пасоша, гранична контрола, пасошка контрола, Гранична полиција БиХ
Фото: Гранична полиција БиХ

Умјесто обичног печата на пасошу и слободног преласка преко границе, један Србин доживио је шок када му је цариник прије пар дана хемијском оловком написао ознаку "Ц".

Преко границе није могао ни корак, а једино што је преостало Србину који је стигао на берлински аеродром јесте да ухвати лет за назад.

Наиме, 5. септембра, један Србин упутио се авионом у Берлин. Успио је да слети на чувени аеродром "Берлин Бранденбург", али све се завршило на томе.

Поред стандардног печата, овом Србину цариник је доцртао по двије линије усправо и водоравно и ручно исписао слово "Ц" с десне стране.

Шта то заправо значи?

Ако вас је гранична полиција на улазу у Шенгенску зону вратила и хемијском оловком прецртала улазни печат, а затим дописала слово "Ц" то заправо значи да вам је одбијен улазак, док слова у абецеди означавају разлог забране.

Па тако, слово "Ц" означава да: Особа нема важећу визу или боравишну дозволу.

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Управо, ово може да вам се деси ако путујете у земљу за коју вам је потребна виза, а нисте је обезбиједили, или вам је боравишна дозвола истекла.

У овом конкретном случају, ради се о томе да је овај грађанин Србије прекорачио дозволу боравишта, јер виза није потребна нашим грађанима за улазак у Њемачку. Забране уласка у земље Шенген зоне се могу изрећи држављанима земаља тзв "Трећег свијета".

Ово се, нажалост, односи и на држављане Републике Србије, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Албаније… Забрана уласка у Шенген зону (ЕУ) се укида подношењем писменог захтјева за укидање или скраћење забране надлежном органу или дипломатско-конзуларном представништву земље која је забрану изрекла, наводи се на сајту Италијанске амбасаде у Београду.

Најчешћи разлози и рокови

  • Неважећа виза или уопште непоседовање визе
  • Прекорачење боравка: Најчешћи разлог је боравак дужи од 90 дана у периоду од 180 дана (тзв. 90/180 правило), а забране се обично крећу од 6 мјесеци до неколико година.
  • Истек забране по службеној дужности: Када истекне период на који је забрана изречена, она се аутоматски брише из система, али је пре поновног поласка на пут паметно проверити статус да бисте избегли непријатности на граници.

Шенген зона је зона односно подручје које чини 29 европских земаља које су потписале Шенгенски споразум и Шенгенску конвенцију којима се, између осталог, регулише укидање граничне контроле међусобних граница држава потписница, али и пооштрава погранична контрола са земљама које не припадају Шенген зони.

Листа земаља која припадају Шенген зони:

Аустрија, Белгија, Чешка република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Грчка, Холандија, Исланд, Италија, Летонија, Литванија, Лихтенштајн, Луксембург, Мађарска, Малта, Њемачка, Норвешка, Пољска, Португал, Словачка република, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Хрватска, Румунија и Бугарска.

Шта значе остала слова:

А - не посједује важећи документ

Б - лице поседује фалсификовани документ

Ц - особа нема важећу визу или дозволу боравка

Д - особа посједује фалсификовану или преправљену визу

Е - особа не посједује документе којима би доказала оправдала посјету

Ф - особа је прекорачила боравак од три мјесеца у периоду од шест мјесеци

Г - особа нема код себе довољно средстава за издржавање

Х - особа има забрану уласка у подручје Шенгена или национално подручје

И - особа представља опасност за јавни поредак, здравље и сигурност једне или више чланица Европске уније

Систем уласка/изласка (ЕЕС), сви подаци о уласцима, изласцима, као и званичним одбијањима уласка, првенствено се биљеже електронски у бази података умјесто традиционалног печатирања пасоша.

Период флексибилне примјене европског система за улазак и излазак (ЕЕС) званично је истекао 6. септембра.

Наиме, Европска комисија није продужила могућност привремене обуставе контрола. За разлику од уобичајене контроле током које путници остају у возилу, примена ЕЕС-а подразумева да путници изађу из аутобуса и појединачно прођу провјеру, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пасош

Контрола на граници

царина

цариник

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