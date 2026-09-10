Нови историјски минимум: Водостај Дунава опет пао

Аутор:АТВ редакција
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Водостај Дунава код Бездана јутрос је достигао нови историјски минимум од минус 172 центиметра, саопштио је Игор Колаковић, директор ЈВП "Воде Војводине". Неочекивани пад водостаја изазива забринутост, а очекују се нове прогнозе Републичког хидрометеоролошког завода.
Црпне станице Бездан и Богојево настављају рад у истом режиму као и претходних мјесец и по дана. У Бездану се користи један агрегат смањеног капацитета уз осам мобилних пумпи, које пребацују воду са нивоа Дунава до црпне станице.
У Богојеву се два агрегата користе за убацивање око осам кубних метара свјеже воде у јужни дио хидросистема. Међутим, очекује се смањење капацитета због даљег пада водостаја.
Колаковић је нагласио да се нижи водостаји биљеже и на каналима у банатском дијелу хидросистема као посљедица малог дотока Тисе. Тиса се приближава биолошком минимуму, што резултира пражњењем акумулационог језера и смањеним дотоком воде ка банатском и јужном дијелу хидросистема.
(телеграф)
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