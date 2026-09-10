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Нови историјски минимум: Водостај Дунава опет пао

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10.09.2026 10:22

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На улазном профилу код Бездана јутрос у шест часова измерен је водостај Дунава од минус 172 центиметра, што представља нови историјски минимум, изјавио је данас за Тањуг директор ЈВП "Воде Војводине" Игор Колаковић. Он је навео да је претходних дана бележен пад водостаја, али да се према ранијим прогнозама није очекивало да ће Дунав достићи минус 172 центиметра, због чега се сада чекају прогнозе Републичког хидрометеоролошког завода за наредне дане.
Фото: Таnjug/AP/Saška Drobnjak

Водостај Дунава код Бездана јутрос је достигао нови историјски минимум од минус 172 центиметра, саопштио је Игор Колаковић, директор ЈВП "Воде Војводине". Неочекивани пад водостаја изазива забринутост, а очекују се нове прогнозе Републичког хидрометеоролошког завода.

Црпне станице Бездан и Богојево настављају рад у истом режиму као и претходних мјесец и по дана. У Бездану се користи један агрегат смањеног капацитета уз осам мобилних пумпи, које пребацују воду са нивоа Дунава до црпне станице.

У Богојеву се два агрегата користе за убацивање око осам кубних метара свјеже воде у јужни дио хидросистема. Међутим, очекује се смањење капацитета због даљег пада водостаја.

Колаковић је нагласио да се нижи водостаји биљеже и на каналима у банатском дијелу хидросистема као посљедица малог дотока Тисе. Тиса се приближава биолошком минимуму, што резултира пражњењем акумулационог језера и смањеним дотоком воде ка банатском и јужном дијелу хидросистема.

(телеграф)

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Тагови :

Србија

низак ниво Дунава

Дунав

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