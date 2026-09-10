Језива сцена: Славко дао дјетету од 10 година пиштољ и наредио му да пуца у младића?

Аутор:АТВ редакција
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Језив и незапамћен злочин шокирао је Србију. Синоћњи оружани окршај у околини Обреновца добио је мрачан преокрет када је откривено да је осумњичени Славко О. (44) дао напуњени пиштољ свом десетогодишњем дјетету и наредио му да пуца у М. Р. (25), сазнаје „Телеграф.рс“
.Дјечак је послушао оца, потегао оружје и испалио више хитаца, погодивши младића у обје руке.
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Брзом и опсежном акцијом полиције, убрзо након инцидента пронађено је дијете, као и ватрено оружје из којег је пуцано на младића. Док се повријеђени М. Р. налази у болници, полиција је ставила лисице на руке оцу из пакла – иначе старом знанцу полиције са богатим криминалним досијеом – док су у случај хитно укључене све надлежне службе и Центар за социјални рад.
Напад који се одиграо синоћ око 21 час испрва је дјеловао као класичан криминални обрачун. Међутим, оперативни рад полиције и прве изјаве свједока открили су скандалозне детаље који су запањили и искусне инспекторе. Између осумњиченог Славка О. и младића М. Р. избила је жестока свађа, након чега је четрдесетчетворогодишњак извадио ватрено оружје. Умјесто да сам повуче ороз, гурнуо је пиштољ у руке свом десетогодишњем сину и издао му језиву наредбу.
Застрашено или изманипулисано дијете испалило је више хитаца у правцу М. Р., нанијевши му прострелне ране у предјелу обје руке. Рањени младић је са обилним крварењем и тешким повредама хитно транспортован у здравствену установу, гдје му је пружена љекарска помоћ и тренутно се налази ван животне опасности.
Полицијске патроле су убрзо након дојаве блокирале цијели крај, лоцирале и безбједно збринуле десетогодишње дијете, док је оружје из којег је пуцано пронађено и послато на вјештачење. Осумњичени Славко О. је одмах лишен слободе. Како сазнајемо, ријеч је о особи која одраније има обиман полицијски досије због низа тешких кривичних дјела, укључујући насилничко понашање и илегално посједовање оружја.
Због чињенице да је у извршење злочина директно усмјерио малољетно дијете од свега 10 година, случај је преузео виши тужилац, а осумњиченом се на терет ставља више тешких кривичних дјела – од злоупотребе малољетног лица и налагања извршења кривичног дјела, па све до неовлашћеног ношења оружја и изазивања опште опасности.
Због учествовања десетогодишњака у овом крвавом пиру, по хитном поступку обавијештен је и локални Центар за социјални рад, који ће предузети све мјере из своје надлежности ради психолошке и правне заштите дјетета. Осумњиченом Славку О. одређено је задржавање до 48 часова, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву на саслушање.
(Телеграф)
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