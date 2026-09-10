Logo

Језива сцена: Славко дао дјетету од 10 година пиштољ и наредио му да пуца у младића?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 07:37

Коментари:

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Фото: Pixabay/geralt

Језив и незапамћен злочин шокирао је Србију. Синоћњи оружани окршај у околини Обреновца добио је мрачан преокрет када је откривено да је осумњичени Славко О. (44) дао напуњени пиштољ свом десетогодишњем дјетету и наредио му да пуца у М. Р. (25), сазнаје „Телеграф.рс“

.Дјечак је послушао оца, потегао оружје и испалио више хитаца, погодивши младића у обје руке.

Полиција Србија

Србија

Пуцњава у Обреновцу: Мушкарац тешко рањен, хитно превезен на ВМА

Брзом и опсежном акцијом полиције, убрзо након инцидента пронађено је дијете, као и ватрено оружје из којег је пуцано на младића. Док се повријеђени М. Р. налази у болници, полиција је ставила лисице на руке оцу из пакла – иначе старом знанцу полиције са богатим криминалним досијеом – док су у случај хитно укључене све надлежне службе и Центар за социјални рад.

Детаљи хорора који је шокирао мјештане

Напад који се одиграо синоћ око 21 час испрва је дјеловао као класичан криминални обрачун. Међутим, оперативни рад полиције и прве изјаве свједока открили су скандалозне детаље који су запањили и искусне инспекторе. Између осумњиченог Славка О. и младића М. Р. избила је жестока свађа, након чега је четрдесетчетворогодишњак извадио ватрено оружје. Умјесто да сам повуче ороз, гурнуо је пиштољ у руке свом десетогодишњем сину и издао му језиву наредбу.

Застрашено или изманипулисано дијете испалило је више хитаца у правцу М. Р., нанијевши му прострелне ране у предјелу обје руке. Рањени младић је са обилним крварењем и тешким повредама хитно транспортован у здравствену установу, гдје му је пружена љекарска помоћ и тренутно се налази ван животне опасности.

Пронађен пиштољ, ухапшен отац са „дебелим“ досијеом

Полицијске патроле су убрзо након дојаве блокирале цијели крај, лоцирале и безбједно збринуле десетогодишње дијете, док је оружје из којег је пуцано пронађено и послато на вјештачење. Осумњичени Славко О. је одмах лишен слободе. Како сазнајемо, ријеч је о особи која одраније има обиман полицијски досије због низа тешких кривичних дјела, укључујући насилничко понашање и илегално посједовање оружја.

Због чињенице да је у извршење злочина директно усмјерио малољетно дијете од свега 10 година, случај је преузео виши тужилац, а осумњиченом се на терет ставља више тешких кривичних дјела – од злоупотребе малољетног лица и налагања извршења кривичног дјела, па све до неовлашћеног ношења оружја и изазивања опште опасности.

Укључене све службе

Због учествовања десетогодишњака у овом крвавом пиру, по хитном поступку обавијештен је и локални Центар за социјални рад, који ће предузети све мјере из своје надлежности ради психолошке и правне заштите дјетета. Осумњиченом Славку О. одређено је задржавање до 48 часова, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву на саслушање.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Обреновац

Пуцњава

МУП Србије

Коментари (0)

Прочитајте више

У Српској испаљене 133 противградне ракете

Друштво

У Српској испаљене 133 противградне ракете

1 ч

0
Настављено суђење Мевлиду Јашаревићу: Ускоро излази на слободу

Хроника

Настављено суђење Мевлиду Јашаревићу: Ускоро излази на слободу

1 ч

0
Џон Ретклиф, директор америчке Централне обавјештајне агенције (ЦИА)

Свијет

Американци мијењају политику према сукобу у Украјини? Улога једног човјека може бити пресудна

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп обећао по 5.000 долара сваком Американцу ако Републиканци побиједе на међуизборима

1 ч

0

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Пуцњава у Обреновцу: Мушкарац тешко рањен, хитно превезен на ВМА

2 ч

0
Полиција Србија

Србија

Велика акција МУП-а и БИА: "Врачарци" пали док су преузимали 20.000 евра

10 ч

0
Мушкарац је погинуо данас у Жичкој улици у Београду, након што је пао са петог спрата зграде.

Србија

Прве фотографије са мјеста трагедије: Мушкарац пао са петог спрата зграде на тролејбус

14 ч

0
Пресрели га и изрешетали: Пала коначна пресуда убицама младог ватерполисте

Србија

Пресрели га и изрешетали: Пала коначна пресуда убицама младог ватерполисте

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Авион у којем је био Зеленски умало погодио дрон

09

13

Саобраћајна незгода на путу Бањалука-Мркоњић Град: Увиђај у току

09

08

"Српски Спајдермен" побјегао из затвора у Њемачкој: С крова скочио на дрво, још га траже

09

02

Како расту биљке у свемиру: Кинески астронаути открили невјероватне призоре

08

57

Петровић открио да ли ће поскупити струја у Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима