Трамп обећао по 5.000 долара сваком Американцу ако Републиканци побиједе на међуизборима

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је на првој међуизборној конвенцији Републиканске странке у Даласу да ће сваки одрасли грађанин САД-а добити 5.000 долара (8.850 КМ) ако републиканци задрже контролу над Представничким домом и Сенатом у новембру.
Трамп је током готово двочасовног говора навео да је исплата могућа захваљујући огромној економској снази, док је истовремено оштро напао Демократску странку и позвао бираче да гласају као да се он лично налази на гласачком листићу.
Окупљенима је поручио да је његов други мандат био најуспјешнији у историји, упркос томе што се његов тренутни рејтинг одобравања креће око 38 одсто.
Његово најављено обећање о новчаној дивиденди одмах је отворило етичка питања у јавности, али се Трамп у наставку наступа примарно фокусирао на упозорења о посљедицама евентуалне побједе демократа.
„Молим вас да се претварате да сам на гласачком листићу. Ако изгубимо, изгубићете границу, пореске олакшице, сигурност и богатство“, рекао је Трамп.
Оптужио је политичке противнике да представљају радикални комунизам и поручио да ће га побиједити у Америци.
Поред страначких званичника, Трампу су подршку на сцени пружили и УФЦ борци Бо Никал и Џастин Гејтџи, који су добили више времена за обраћање од већине политичара. Наставак конвенције најављен је за четвртак, када би централни говор требало да одржи потпредсједник Џеј Ди Венс.
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