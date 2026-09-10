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Трамп обећао по 5.000 долара сваком Американцу ако Републиканци побиједе на међуизборима

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10.09.2026 07:15

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Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је на првој међуизборној конвенцији Републиканске странке у Даласу да ће сваки одрасли грађанин САД-а добити 5.000 долара (8.850 КМ) ако републиканци задрже контролу над Представничким домом и Сенатом у новембру.

Трамп је током готово двочасовног говора навео да је исплата могућа захваљујући огромној економској снази, док је истовремено оштро напао Демократску странку и позвао бираче да гласају као да се он лично налази на гласачком листићу.

Окупљенима је поручио да је његов други мандат био најуспјешнији у историји, упркос томе што се његов тренутни рејтинг одобравања креће око 38 одсто.

Његово најављено обећање о новчаној дивиденди одмах је отворило етичка питања у јавности, али се Трамп у наставку наступа примарно фокусирао на упозорења о посљедицама евентуалне побједе демократа.

„Молим вас да се претварате да сам на гласачком листићу. Ако изгубимо, изгубићете границу, пореске олакшице, сигурност и богатство“, рекао је Трамп.

Оптужио је политичке противнике да представљају радикални комунизам и поручио да ће га побиједити у Америци.

Поред страначких званичника, Трампу су подршку на сцени пружили и УФЦ борци Бо Никал и Џастин Гејтџи, који су добили више времена за обраћање од већине политичара. Наставак конвенције најављен је за четвртак, када би централни говор требало да одржи потпредсједник Џеј Ди Венс.

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Тагови :

Доналд Трамп

републиканци

избори

Америка

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