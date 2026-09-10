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Иран пред Савјетом безбједности УН због ширења нуклеарног оружја

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10.09.2026 06:41

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Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Техеран је након америчких напада саопштио да је Иран спреман за интензивније нападе уколико Вашингтон настави са ударима.

Међународна агенција за атомску енергију усвојила је резолуцију којом је пријавила Иран Савјету безбједности УН због кршења обавеза у области неширења нуклеарног оружја.

Иран је спреман за интензивирање сукоба са Сједињеним Америчким Државама и појачаће противнападе уколико Вашингтон настави да напада његову територију и инфраструктуру, изјавио је неименовани високи ирански званичник.

Претходно је Иранска револуционарна гарда саопштила да би рат са САД могао да се заврши ако Вашингтон престане да пријети Ирану и одговори на услове које је поставио.

Одбор гувернера Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА) усвојио је резолуцију којом се Иран, први пут у посљедњих 20 година, пријављује Савјету безбједности Уједињених нација (СБ УН) због кршења обавеза у области неширења нуклеарног оружја.

Министарство спољних послова Ирана саопштило је да су напади на Јордан „одмазда“ која је услиједила због америчких напада на иранске танкере.

Иранско Министарство спољних послова оштро је осудило нападе на иранске нафтне танкере, оцијенивши да они представљају пријетњу регионалној безбједности.

(РТС)

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Тагови :

Иран

Америка

Техеран

Савјет безбједности УН

Вашингтон

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