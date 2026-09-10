Епл представио нови преклопни мобилни телефон

Аутор:АТВ редакција
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Амерички технолошки гигант "Епл" представио је данас јавности свој први преклопни мобилни телефон "Ајфон Дуо".
Аналитичари су навели да је преклопни телефон тест од кључне важности за америчку компанију која није имала никакав хит производ од "Ерподса" прије десетак година.
Представљање првог преклопног телефона је први већи догађај за "Епл" од доласка директора Џона Тирнуса који је ту функцију преузео 1. септембра од Тима Кука, преноси АФП.
Тирнус /51/ ушао је у дизајнерски тим "Епла" 2001. године и својим радом пробио се до руковођења инжињерских тимова одговорних за цијелу производну линију америчког гиганта, укључујући "Ајфоне" који доносе највећи дио прихода, преноси Срна.
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