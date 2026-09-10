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Епл представио нови преклопни мобилни телефон

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10.09.2026 07:18

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Посјетилац држи **„ајфон дуо“** током представљања нових производа у сриједу, 9. септембра 2026. године, у кампусу компаније **„Епл“** у Купертину, у Калифорнији.
Фото: Таnjug/(AP Photo/Jeff Chiu

Амерички технолошки гигант "Епл" представио је данас јавности свој први преклопни мобилни телефон "Ајфон Дуо".

Аналитичари су навели да је преклопни телефон тест од кључне важности за америчку компанију која није имала никакав хит производ од "Ерподса" прије десетак година.

Ајфон Дуо
Ајфон Дуо
Таnjug/AP Photo/Jeff Chiu

Представљање првог преклопног телефона је први већи догађај за "Епл" од доласка директора Џона Тирнуса који је ту функцију преузео 1. септембра од Тима Кука, преноси АФП.

Тирнус /51/ ушао је у дизајнерски тим "Епла" 2001. године и својим радом пробио се до руковођења инжињерских тимова одговорних за цијелу производну линију америчког гиганта, укључујући "Ајфоне" који доносе највећи дио прихода, преноси Срна.

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Тагови :

Епл

Ајфон

Мобилни телефон

паметни телефони

модел

Ајфон Дуо

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