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Научници створили нови облик леда на температури већој од 2.000 степени

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09.09.2026 11:42

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Лед је чврсто агрегатно стање воде које настаје на температурама од 0 °C или нижим
Фото: pexels/Nadin Sh

Тим научника из Француске комисије за алтернативне енергије и атомску енергију изложио је сићушне узорке воде екстремним условима и створио нови облик леда на температури од 2.357 степени Целзијуса.

Научници су очекивали да се вода при тој температури и великом притиску претвори у гас и разложи на атоме кисеоника и водоника, али је настао хексагонални збијени лед (хцп лед), пише портал Сајенс алерт.

Како се хцп кристал загријавао, његово ширење је показало обележје суперјонског понашања, што сугерише да је прешао у суперјонско стање на око 1.700 келвина.

Када вода прелази из течног стања у гас или пару, она се шири, а под јаким притисцима ширење је спријечено.

Умјесто тога, вода може остати изузетно густа и попримити облике који се разликују од било ког леда са којим се сусрећемо на површини Земље.

Један од таквих облика је суперјонски лед, необично стање материје које није ни потпуно чврсто ни потпуно течно.

Сматра се да суперјонски лед постоји дубоко у унутрашњости Урана и Нептуна, гдје његова необична својства играју улогу у стварању магнетних поља тих планета.

(спутник србија)

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Тагови :

лед

наука

научници

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