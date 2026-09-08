Logo

Научници успјели да "прочитају" мисли помоћу нове технологије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 10:54

Коментари:

0
Научници успјели да "прочитају" мисли помоћу нове технологије
Фото: Pexel/Placidplace

Замислите да рачунар може да "чује" оно што сте изговорили само у својој глави - звучи невјероватно, али научници из Русије успјели су да препознају ријечи које људи "изговарају" у мислима са тачношћу до 78 одсто.

То би у будућности могло да омогући људима који због болести или повреда не могу да говоре или се крећу да комуницирају и управљају уређајима само помоћу мисли.

Ријеч је о технологији познатој као интерфејс мозак-рачунар, која региструје електричне сигнале мозга и претвара их у команде за спољне уређаје. Да би такви системи могли да помогну особама које не могу да комуницирају, неопходно је научити како да се из мождане активности препозна оно што особа жели да каже, чак и када ријечи изговара само у мислима.

Истраживачи су зато анализирали електроенцефалограме 22 здрава добровољца. Учесници су имали задатак да наглас, а затим и само у мислима, изговоре шест командних ријечи "горе, доле, лијево, десно, напред, назад".

Циљ истраживања научника из региона Дона био је да се утврди да ли се из мождане активности може препознати разлика између ријечи коју човјек заиста изговара и ријечи коју само замишља - а резултати су показали да унутрашњи говор оставља препознатљив траг у активности мозга. Иако човјек не помера усне и не производи звук, током менталног изговарања настају стабилни обрасци мождане активности који се могу регистровати стандардном ЕЕГ капом са сензорима.

Тик Ток

Наука и технологија

Гледате ТикТок и одједном "препознајете" симптоме код себе? Стручњаци упозоравају на нови феномен

Алгоритми машинског учења успјели су да разликују ове сигнале са тачношћу до 78 одсто.

Један од аутора истраживања објаснио је да би оваква технологија могла да буде посебно значајна за људе који не могу да говоре или да се крећу, јер би им у будућности могла омогућити да контролишу технологију, куцају текстове и комуницирају са виртуелном стварношћу користећи само своје мисли.

"Ријечник" можданих сигнала

Истраживачи су направили и отворену базу података која је доступна научницима широм свијета. Шапошников је објаснио да база представља својеврсни ријечник можданих сигнала - сигнале који одговарају различитим ријечима. За сада садржи шест команди, али је план да се број ријечи прошири на неколико десетина.

Сљедећи циљ научника је да додатно побољшају тачност препознавања, на 90 до 95 одсто. То би покушали да постигну усавршавањем метода за анализу ЕЕГ сигнала и применом напреднијих алгоритама вештачке интелигенције.

Помоћ људима који не могу да говоре

Потенцијална примена овакве технологије посебно је значајна за људе са амиотрофичном латералном склерозом, синдромом изолације, али и за пацијенте који су претрпели мождани удар, тешку трауму или неуродегенеративне болести.

Операција

Наука и технологија

Медицински изазов који мијења границе: Робот уз помоћ вјештачке интелигенције отклонио срчану ману

Код неких од њих тијело може бити готово потпуно непокретно, док су истовремено свесни окружења и могу да размишљају. Неки не могу да пошаљу поруку, помјере руку, па чак ни језик.

Управо ту би интерфејс мозак-рачунар могао да промјени начин на који комуницирају. Умјесто говора или покрета, довољно би било да особа помисли на одређену ријеч или команду, а систем би је препознао и претворио у радњу.

То би могло да значи да особа само помисли на одговарајућу ријеч, а систем је претвори у текст, команду рачунару или инструкцију инвалидским колицима, преноси "Комсомољска правда".

За сада је ријеч о истраживању са ограниченим бројем ријечи и учесника, али научници планирају да прошире рјечник и додатно повећају прецизност препознавања. Циљ је да технологија једног дана омогући људима који су изгубили способност говора и кретања да поново комуницирају и управљају уређајима - и то само помоћу њихових мисли.

(рт балкан)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

наука

технологија

Читање мисли

Коментари (0)

Прочитајте више

Откривен доказ о једној од најужаснијих смрти која може да се замисли

Наука и технологија

Откривен доказ о једној од најужаснијих смрти која може да се замисли

2 д

0
Вјештачка интелигенција представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију.

Наука и технологија

Како АИ мијења сајбер ратовање: Врхунски стручњаци у Бањалуци о новим пријетњама

3 д

1
Снимак плућа је дијагностички поступак којим се помоћу рендгенских зрака или других метода добија слика плућа и грудног коша ради откривања болести или повреда.

Наука и технологија

Да ли је микропластика у плућима крива за рак? Изненађујуће истраживање групе научника

3 д

0
Жена и мушкарац леже у кревету.

Љубав и секс

Импулсивни или смирени? Наука дала коначан одговор ко је бољи у кревету

4 д

0

Више из рубрике

Земља је трећа планета по удаљености од Сунца и једина позната планета у свемиру на којој постоји живот.

Наука и технологија

Историјска промјена: Свијет од 2027. укида преступне секунде

5 ч

0
Телефон

Наука и технологија

Eкстремна опасност у телефону: Зомби апликације краду новац и идентитет

21 ч

0
Мистериозна "хладна мрља" све је хладнија: "То је лош знак"

Наука и технологија

Мистериозна "хладна мрља" све је хладнија: "То је лош знак"

1 д

1
ТикТок је једна од најпопуларнијих друштвених мрежа на свијету, позната по форматима кратких видео-снимака, трендовима, музици и изузетно персонализованом систему препорука.

Наука и технологија

Гледате ТикТок и одједном "препознајете" симптоме код себе? Стручњаци упозоравају на нови феномен

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

56

Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

12

54

Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

12

52

Зашто Љубиша Самарџић није сахрањен у Алеји заслужних грађана?

12

52

Пресуда Уставног суда ФБиХ: Повријеђен витални национални интерес Срба

12

45

Ковачевић: Суштина свега је да се Конаковића ништа не пита

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима