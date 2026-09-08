Фармеру нестало 16 говеда: Комшија их тајно заклао и продао месо

Коментари:0
Необичан случај у Њемачкој разоткрио је дугогодишње и озбиљно нарушене односе између двије сусједне фармерске породице, објавио је Агрархојте.
Све је почело када је 16 говеда једног пољопривредника током љета побјегло на пашњаке сусједног фармера.
Умјесто да обавијести власника или врати животиње, фармер је одлучио да их задржи. Према наводима суда, потом је организовао њихов превоз у клаоницу, гдје су животиње заклане, а месо је пуштено у продају.
Оптужени је пред судом покушао да објасни своје поступке дуготрајним сукобом са комшијама. Тврдио је да су комшијина говеда често бјежала на његове површине, газила и уништавала пашњаке те се хранила на њима.
Међутим, суд није прихватио такво образложење као оправдање за задржавање туђе стоке.
Породица којој су говеда припадала у међувремену је примијетила да животиње недостају. Пошто их није било дуже вријеме, власници су покренули опсежну потрагу.
Истрагу је отежала чињеница да је оптужени фармер релативно брзо организовао клање говеда. Након тога је покушао да прикрије трагове и онемогући повезивање закланих животиња са њиховим стварним власником.
Како би животиње могао легално послати на клање и потом продавати месо, морао је да ријеши и питање њихове званичне идентификације.
Оптужени је животиње пријавио надлежним органима као своје, а према налазима суда, представио их је као наводне „плутајуће“ животиње које су раније држане без одговарајућих ушних маркица.
Суд је његово понашање оцијенио као кривично дјело. Задржавање туђих животиња, њихово клање и накнадна продаја меса представљали су, према одлуци суда, крајње озбиљан облик противправног поступања.
Посебну тежину случају даје чињеница да није ријеч о једној животињи, већ о 16 говеда, чија је вриједност представљала значајан финансијски губитак за оштећену породицу.
Суд је закључио да није ријеч о импулсивној реакцији на комшијски сукоб, већ о поступку који је захтијевао одређени ниво планирања – од задржавања животиња и организације превоза до клања и покушаја прикривања њиховог правог поријекла.
Фармер је због крађе, односно проневјере, кажњен новчаном казном, чији износ није наведен, а одређена му је и обавеза да надокнади штету оштећеној породици.
Свијет
55 мин0
Свијет
57 мин0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
00
12
57
12
56
12
54
12
52
Тренутно на програму