Аутор:АТВ редакција
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За разлику од Американаца, Европљани у пракси чине све како би спречили окончање украјинског сукоба, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.
Он је додао да би укључивање представника Велике Британије, Француске и Њемачке у преговоре о Украјини могло да закомпликује преговарачки процес.
Како је напоменуо портпарол Кремља, услови за закључење мира за Кијев би убудуће могли да буду гори.
"Несумњиво, то се може очекивати и потребно је очекивати. Не заборавите да смо још давно почели да говоримо да сваки дан који прође погоршава положаје кијевског режима", напоменуо је.
Песков је одбио да коментарише оцјене Кијева о новим приједлозима америчких преговарача.
"Не бисмо жељели да коментаришемо све што је повезано са напорима америчких преговарача. Све то треба да се одвија у тишини", поручио је.
На питање о томе да ли је могуће да ће предсједник Русије Владимир Путин ускоро обавити разговор са америчким лидером Доналдом Трампом, Песков је одбио да одговори, рекавши да ће све благовремено бити саопштено.
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