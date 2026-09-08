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Порука из Кремља: Услови за Кијев биће све гори ако преговори буду одлагани

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08.09.2026 13:26

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Порука из Кремља: Услови за Кијев биће све гори ако преговори буду одлагани
Фото: Танјуг/АП

За разлику од Американаца, Европљани у пракси чине све како би спречили окончање украјинског сукоба, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.

Он је додао да би укључивање представника Велике Британије, Француске и Њемачке у преговоре о Украјини могло да закомпликује преговарачки процес.

Како је напоменуо портпарол Кремља, услови за закључење мира за Кијев би убудуће могли да буду гори.

"Несумњиво, то се може очекивати и потребно је очекивати. Не заборавите да смо још давно почели да говоримо да сваки дан који прође погоршава положаје кијевског режима", напоменуо је.

Песков је одбио да коментарише оцјене Кијева о новим приједлозима америчких преговарача.

"Не бисмо жељели да коментаришемо све што је повезано са напорима америчких преговарача. Све то треба да се одвија у тишини", поручио је.

На питање о томе да ли је могуће да ће предсједник Русије Владимир Путин ускоро обавити разговор са америчким лидером Доналдом Трампом, Песков је одбио да одговори, рекавши да ће све благовремено бити саопштено.

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Тагови :

Кремљ

Украјина

Русија

Дмитриј Песков

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