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Хари и Меган изненађени писмом краља Чарлса

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08.09.2026 14:21

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Британски краљ Чарлс III присуствује разгледању таписерије из Бајеа у Британском музеју у Лондону, сриједа, 2. септембар 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Thomas Krych, Pool

Британски принц Хари и његова супруга Меган Маркл изненађени су писмом краља Чарлса Трећег у којем је поручио да ће њих двоје остати приватна лица и да неће да обављају званичне краљевске дужности.

Портпарол пара рекао је да нису унапријед обавијештени о писму, док су у Бакингемској палати рекли да су примили писмо прије него што је објављено у јавности, преноси Дејли мејл.

Сматра се да су војвода и војвоткиња од Сасекса, који су се вратили у Велику Британију прије двије недјеље, забринути да би вријеме краљеве објаве могло да буде повезано са кључним састанком о њиховим безбједносним аранжманима.

"Били смо мало изненађени што нам ово није унапријед речено. Објављивање писма изненадило је пар", рекао је портпарол Харија и Меган, преноси Танјуг.

Писмо је објављено након што је пар објавио да ће се бавити добротворним радом, а неименовани извори тврде да је пар успио да изнервира краљевску породицу најавама да ће се у име породице бавити добротворним радом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Краљ Чарлс III

принц Хари

Меган Маркл

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