Хари и Меган изненађени писмом краља Чарлса

Аутор:АТВ редакција
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Британски принц Хари и његова супруга Меган Маркл изненађени су писмом краља Чарлса Трећег у којем је поручио да ће њих двоје остати приватна лица и да неће да обављају званичне краљевске дужности.
Портпарол пара рекао је да нису унапријед обавијештени о писму, док су у Бакингемској палати рекли да су примили писмо прије него што је објављено у јавности, преноси Дејли мејл.
Сматра се да су војвода и војвоткиња од Сасекса, који су се вратили у Велику Британију прије двије недјеље, забринути да би вријеме краљеве објаве могло да буде повезано са кључним састанком о њиховим безбједносним аранжманима.
"Били смо мало изненађени што нам ово није унапријед речено. Објављивање писма изненадило је пар", рекао је портпарол Харија и Меган, преноси Танјуг.
Писмо је објављено након што је пар објавио да ће се бавити добротворним радом, а неименовани извори тврде да је пар успио да изнервира краљевску породицу најавама да ће се у име породице бавити добротворним радом.
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