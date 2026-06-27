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Принц Вилијам постао милијардер: Богатији је од краља Чарлса

27.06.2026 08:49

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Принц Вилијам и принцеза Кејт
Фото: Таnjug/AP Photo/Alastair Grant

Принц Вилијам, насљедник британског престола, према новим годишњим рачунима Соверин Гранта има нето имовину од 1,6 милијарди долара, чиме је престигао оца, краља Чарлса III.

До тог износа принц Вилијам је дошао захваљујући Војводству Корнвол, приватном краљевском имању које је преузео 2022. године, када је Чарлс постао краљ. Према објављеним подацима, Вилијам је у фискалној години 2025-2026 остварио приватни приход од 28,5 милиона долара, а откако је постао принц од Велса наводно је платио више од 26 милиона долара пореза.

За разлику од њега, Чарлс још није достигао статус милијардера. Према посљедњој листи Сандеј тајмс рич лист, лично богатство 77-годишњег краља процијењено је на 846 милиона долара, што је готово 40 милиона долара више него годину раније.

Краљ Чарлс

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Војводство Корнвол представља Вилијамов главни извор прихода и покрива службене, хуманитарне и приватне активности њега, Кејт Мидлтон и њихово троје дјеце. Имање је 1337. године успоставио краљ Едвард III како би обезбиједио приходе насљеднику престола, а данас обухвата око 205 квадратних миља земљишта у више од 20 округа широм Уједињеног Краљевства.

Према писању Тајмса, Вилијам планира да у наредних десет година прода 20 одсто војводства како би више од 670 милиона долара усмјерио у станоградњу и пројекте заштите природе. У изјави је поручио:

"Можемо учинити толико много добра. Покушавам да дам приоритет стварима које ће побољшати животе људи који живе у тим подручјима", изјавио је принц.

Чарлс је Војводством Корнвол управљао 53 године, од 1969. до септембра 2022, када је након смрти краљице Елизабете II предао контролу Вилијаму. Након доласка на трон наследио је и дио приватне имовине покојне краљице, укључујући дворац Балморал и имање Сандрингам.

(Кликс)

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Принц Вилијам

Краљ Чарлс III

Богатство

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