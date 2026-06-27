Добој обиљежава Дан града, присуствује Минић

Аутор:АТВ редакција
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У Добоју ће данас поводом Дана града - Видовдана бити одржана свечана академија на којој ће бити уручена признања најзаслужнијим појединцима и колективима, међу њима и предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу.
Највише градско признање - Плакета биће додијељена Минићу за изузетно залагање и помоћ Добоју, а Гимназији "Јован Дучић" поводом 80 година постојања и постигнутих резултата у образовању.
Амблем града 3.000 КМ додијељен је постхумно Срђану Тодоровићу за залагање и помоћ граду, Хуманитарној организацији "Срби за Србе" за помоћ угроженима на подручју Добоја, те Драгану Мићићу запосленом у добојској Народној библиотеци за допринос развоју културе и образовања.
Друштво
Сутра Видовдан
Награде од по 3.000 КМ додијељене су Дајани Шуматић, васпитачу у вртићу "Мајка Југовића", Удружењу жена "Ханумица" Миљковац и секретару Хрватског културног друштва "Напредак" Љубици Берланди.
Захвалнице и награде ће бити уручене и за 18 ученика генерације основних и средњих школа.
Скупштина града усвојила је раније одлуку којом се за ученике генерација средњих школа одобравају средства за финансирање трошкова обуке и полагања возачког испита за категорију Б у овлаштеној ауто-школи. Онима који су већ добили возачку дозволу биће рефундирани трошкови.
Свечана академија биће одржана у 12.00 часова у хотелу "Парк".
Дан града слави се 28. јуна у знак сјећања на први писани помен Добоја у дубровачком писму које је тог датума 1415. године упућено угарском краљу Жигмунду, преноси Срна.
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