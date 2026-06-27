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Сутра Видовдан

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 08:15

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Цар Лазар Хребељановић Видовдан Косово
Фото: YouTube/printscreen

Српска православна црква обиљежиће сутра Видовдан, празник посвећен Светом великомученику кнезу Лазару и свим српским мученицима који су погинули у Боју на Косову 1389. године.

Видовдан или празник сјећања на косовску погибију обиљежен је црвеним словом у календару СПЦ, а за назив празника везује се Свети Вид који је, према "Прологу" владике Николаја Велимировића, поријеклом са Сицилије.

Овај светитељ хришћанство је задужио подвизима у вријеме цара Диоклецијана, великог прогонитеља хришћана.

На литургијама се помиње страдање које је оставило вјечну поруку у историји, етици и традицији српског народа.

Исти датум у календару СПЦ се помиње и као празник старозавјетног пророка Амоса - славе српског кнеза Лазара, који је погинуо на тај дан, а у навечерје празника се својим велможама причестио у Цркви Самодрежи на Косову.

Према "Прологу", СПЦ истог дана слави и свог патријарха Јефрема, кога је Сабор изабрао 1375. године и који је "1382. вјенчао кнеза Лазара за цара".

Срна

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Тагови :

Видовдан

Цар Лазар

Косовски бој

светац

Српска православна црква

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