Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква обиљежиће сутра Видовдан, празник посвећен Светом великомученику кнезу Лазару и свим српским мученицима који су погинули у Боју на Косову 1389. године.
Видовдан или празник сјећања на косовску погибију обиљежен је црвеним словом у календару СПЦ, а за назив празника везује се Свети Вид који је, према "Прологу" владике Николаја Велимировића, поријеклом са Сицилије.
Овај светитељ хришћанство је задужио подвизима у вријеме цара Диоклецијана, великог прогонитеља хришћана.
На литургијама се помиње страдање које је оставило вјечну поруку у историји, етици и традицији српског народа.
Исти датум у календару СПЦ се помиње и као празник старозавјетног пророка Амоса - славе српског кнеза Лазара, који је погинуо на тај дан, а у навечерје празника се својим велможама причестио у Цркви Самодрежи на Косову.
Према "Прологу", СПЦ истог дана слави и свог патријарха Јефрема, кога је Сабор изабрао 1375. године и који је "1382. вјенчао кнеза Лазара за цара".
Срна
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