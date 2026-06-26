Додик: 100 година ФК Слоге није само велики јубилеј већ и вијек спорта, заједништва и посвећености

Аутор:АТВ редакција
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Сто година ФК Слога из Горњих Подградаца није само велики јубилеј, већ и вијек спорта, заједништва и посвећености свом крају, навео је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Слога је кроз читав један вијек окупљала генерације, промовисала спортске вриједности и била важан ослонац друштвеног живота Горњих Подградаца и Поткозарја. Очување оваквих клубова значи очување традиције, идентитета и прилике да млади одрастају уз спорт и праве вриједности", навео је Додик на Инстаграму.
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Додик је честитао ФК Слози велики јубилеј и пожелио им још много успјешних сезона и спортских побједа.
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